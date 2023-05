NBA／約柯奇手長怎麼守？賈奈特獻策：衝撞他加不斷變化方法

約柯奇(Nikola Jokic)本季雖無緣例行賽MVP三連霸,不過今年他在季後賽證明實力,不管對手祭出何種防守策略,他都能輕易得分,並用頂尖傳球能力幫助隊友。對此,曾拿下年度最佳防守球員的名人堂球星賈奈特(Kevin Garnett),提供防守約柯奇的策略。

賈奈特形容約柯奇就像諾維茨基(Dirk Nowitzki)和藍道夫(Zach Randolph),手很長,能接到很多球。他認為守約柯奇最好先發制人,不能等到球隊落後,已經沒力了才想辦法。

諾維茨基。 美聯社

賈奈特表示,「我會到罰球線的位置等他,然後先撞他一下。接著我們都跑起來時,我會再撞他一下,這時可以聞到他身上的味道。換防後,下次對位到他,我會讓他跑起來,並犯下一規。」

賈奈特強調防守策略要不斷變化,「不能讓他一直做一樣的事,要猜他會怎麼做。約柯奇太聰明了,他能讓你跑起來、停下來。他像隨時會反擊的拳擊手,所以必須不斷改變防守方法。」賈奈特生涯曾贏得年度最佳防守球員,9次進入年度防守第一隊。

無緣MVP三連霸的約柯奇,在季後賽持續展現巨大影響力,他已經連續4場比賽至少拿到20分大三元,成為聯盟史上第一人;單一季後賽累積第7次大三元,追平張伯倫(Wilt Chamberlain)在1967年的紀錄。

總計到目前為止,約柯奇季後賽出賽12場,平均可以貢獻31分、13.5籃板、10.1助攻,投籃命中率55.9%,三分球命中率51.2%。湖人相較其他球隊已經守得不差,第2戰只讓約柯奇得23分,不過他們仍不敵金塊後衛穆雷(Jamal Murray)的大爆發。

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win!



23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL



WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ABC pic.twitter.com/oSqg2HnKtp