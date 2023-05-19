NBA／約柯奇手長怎麼守？賈奈特獻策：衝撞他加不斷變化方法

約柯奇（Nikola Jokic）本季雖無緣例行賽MVP三連霸，不過今年他在季後賽證明實力，不管對手祭出何種防守策略，他都能輕易得分，並用頂尖傳球能力幫助隊友。對此，曾拿下年度最佳防守球員的名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett），提供防守約柯奇的策略。

賈奈特形容約柯奇就像諾維茨基（Dirk Nowitzki）和藍道夫（Zach Randolph），手很長，能接到很多球。他認為守約柯奇最好先發制人，不能等到球隊落後，已經沒力了才想辦法。

諾維茨基。 美聯社

賈奈特表示，「我會到罰球線的位置等他，然後先撞他一下。接著我們都跑起來時，我會再撞他一下，這時可以聞到他身上的味道。換防後，下次對位到他，我會讓他跑起來，並犯下一規。」

賈奈特強調防守策略要不斷變化，「不能讓他一直做一樣的事，要猜他會怎麼做。約柯奇太聰明了，他能讓你跑起來、停下來。他像隨時會反擊的拳擊手，所以必須不斷改變防守方法。」賈奈特生涯曾贏得年度最佳防守球員，9次進入年度防守第一隊。

無緣MVP三連霸的約柯奇，在季後賽持續展現巨大影響力，他已經連續4場比賽至少拿到20分大三元，成為聯盟史上第一人；單一季後賽累積第7次大三元，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）在1967年的紀錄。

總計到目前為止，約柯奇季後賽出賽12場，平均可以貢獻31分、13.5籃板、10.1助攻，投籃命中率55.9%，三分球命中率51.2%。湖人相較其他球隊已經守得不差，第2戰只讓約柯奇得23分，不過他們仍不敵金塊後衛穆雷（Jamal Murray）的大爆發。

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win!



23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL



WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ABC pic.twitter.com/oSqg2HnKtp — NBA (@NBA) May 19, 2023

udn討論區