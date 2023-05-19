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NBA／狀元籤機率從55%到0 天堂掉到地獄巫師好扼腕

聯合新聞網／ 綜合報導
本屆選秀會狀元籤由馬刺拿下。 美聯社
本屆選秀會狀元籤由馬刺拿下。 美聯社

選秀樂透抽籤大會昨日落幕，開季前就決定「坦」到底的馬刺如願獲得狀元籤，但有同樣機率的火箭活塞兩支球隊，卻分別跌落至第四、第五順位，不過最失望的或許不是他們，而是抽籤過程中一度有過半機率拿到第一順位的巫師

號稱擁有「三巨頭」比爾（Bradley Beal）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）的巫師，本季例行賽僅以35勝47負位居東區第12，不上不下的戰績，讓他們僅有6.7%的機率能拿下狀元籤，最可能的落點為有32.9%機率位居第八順位%。

從統計學來看，巫師與狀元大熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有不小距離，但實際上他們一度無比接近。根據《ESPN》揭密抽籤過程，代表狀元籤的數字組合，前三碼依序抽出14、5、8，將在剩下11個數字中抽取最後一號。

這時，前面三個數字全中的巫師，手上有望的67個組合中，最小數字是5，代表尚有7、9、10、11、12、13六個數字能完全命中，等於是有高達55%的狀元籤機率，讓代表出席的助理總管格林伯格（Brett Greenberg）心想：「Ｘ的，我們有機會了！」

然而，事情未往戴滿幸運物的格林伯格所想發展，機器最後抽出的號碼為2，這淘汰了包括巫師在內的幾乎所有球隊。正當馬刺總管萊特（Brain Wright）不斷翻找手冊，想確定是否自己有此號碼組合時，火箭代表艾倫（Clay Allen）輕拍他的肩膀說道，「我想，就是你們了。」隨後，聯盟人員也正式宣布，就是由馬刺獲得狀元籤，或者可以說是溫班亞瑪即將前往聖城了。

從會前的6.7%到中途的55%，再到最後的槓龜，巫師的抽籤過程可用「天堂掉到地獄」形容，他們就像做了一場美夢後清醒，最後還是拿到原先預估的第八順位。

巫師 馬刺 火箭 活塞

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