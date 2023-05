NBA／狀元籤機率從55%到0 天堂掉到地獄巫師好扼腕

選秀樂透抽籤大會昨日落幕,開季前就決定「坦」到底的馬刺如願獲得狀元籤,但有同樣機率的火箭、活塞兩支球隊,卻分別跌落至第四、第五順位,不過最失望的或許不是他們,而是抽籤過程中一度有過半機率拿到第一順位的巫師。

號稱擁有「三巨頭」比爾(Bradley Beal)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、庫茲瑪(Kyle Kuzma)的巫師,本季例行賽僅以35勝47負位居東區第12,不上不下的戰績,讓他們僅有6.7%的機率能拿下狀元籤,最可能的落點為有32.9%機率位居第八順位%。

從統計學來看,巫師與狀元大熱門溫班亞瑪(Victor Wembanyama)有不小距離,但實際上他們一度無比接近。根據《ESPN》揭密抽籤過程,代表狀元籤的數字組合,前三碼依序抽出14、5、8,將在剩下11個數字中抽取最後一號。

這時,前面三個數字全中的巫師,手上有望的67個組合中,最小數字是5,代表尚有7、9、10、11、12、13六個數字能完全命中,等於是有高達55%的狀元籤機率,讓代表出席的助理總管格林伯格(Brett Greenberg)心想:「X的,我們有機會了!」

然而,事情未往戴滿幸運物的格林伯格所想發展,機器最後抽出的號碼為2,這淘汰了包括巫師在內的幾乎所有球隊。正當馬刺總管萊特(Brain Wright)不斷翻找手冊,想確定是否自己有此號碼組合時,火箭代表艾倫(Clay Allen)輕拍他的肩膀說道,「我想,就是你們了。」隨後,聯盟人員也正式宣布,就是由馬刺獲得狀元籤,或者可以說是溫班亞瑪即將前往聖城了。

The San Antonio Spurs won the NBA Draft lottery and the right to select Victor Wembanyama with the ping pong ball combo 14, 5, 8, 2.

After the first three numbers were picked, the Washington Wizards had 6 of the possible 11 remaining numbers (7, 9, 10, 12, 13) and barely missed.