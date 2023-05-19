聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／莫蘭特代言鞋款被下架！勇士格林建議該遠離直播
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）二度開直播亮槍，遭聯盟調查，恐面臨禁賽處分。值得一提的是，Nike原定在5月25日推出莫蘭特代言鞋「Nike Ja 1」，結果美國Nike官網和App都先將該鞋款下架。
莫蘭特今年3月因直播亮槍，遭禁賽8場，日前他又在朋友直播中亮槍。灰熊暫停他所有球隊相關活動，NBA總裁席佛（Adam Silver）直言非常震驚，莫蘭特也在日前發表道歉聲明，目前正式懲處尚未公布。
勇士球星格林（Draymond Green）常在個人Podcast節目發表各大事件看法，他對莫蘭特的行為感到不解，並給予建議，「我不明白他們為何這麼愛IG直播，一旦你在直播遇上麻煩，你們就應該遠離直播，這不是有益的，完全沒有。」
格林也對聯盟是否該懲處莫蘭特，提出看法，「有些人大喊要把他關起來，事實上美國很多地方，持有槍枝不違法。你們不知道他是否違法，是否有執照，那把槍是否是他的。大多數人都不知道，他在的地方是否允許攜帶槍枝。」
「把他關起來？他是個暴徒？讓我們停止吧」，格林說。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言