NBA／莫蘭特代言鞋款被下架！勇士格林建議該遠離直播

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）二度開直播亮槍，遭聯盟調查，恐面臨禁賽處分。值得一提的是，Nike原定在5月25日推出莫蘭特代言鞋「Nike Ja 1」，結果美國Nike官網和App都先將該鞋款下架。

莫蘭特今年3月因直播亮槍，遭禁賽8場，日前他又在朋友直播中亮槍。灰熊暫停他所有球隊相關活動，NBA總裁席佛（Adam Silver）直言非常震驚，莫蘭特也在日前發表道歉聲明，目前正式懲處尚未公布。

勇士球星格林（Draymond Green）常在個人Podcast節目發表各大事件看法，他對莫蘭特的行為感到不解，並給予建議，「我不明白他們為何這麼愛IG直播，一旦你在直播遇上麻煩，你們就應該遠離直播，這不是有益的，完全沒有。」

格林也對聯盟是否該懲處莫蘭特，提出看法，「有些人大喊要把他關起來，事實上美國很多地方，持有槍枝不違法。你們不知道他是否違法，是否有執照，那把槍是否是他的。大多數人都不知道，他在的地方是否允許攜帶槍枝。」

「把他關起來？他是個暴徒？讓我們停止吧」，格林說。

udn討論區