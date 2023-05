NBA／34歲帶隊闖東決 綠軍教頭領軍哲學源自這部電影

塞爾蒂克教頭馬祖拉(Joe Mazzulla)初出茅蘆便帶領球隊闖入東區總決賽,而幫助他執掌球隊的帶兵哲學,竟出自電影中的一句話。

由班艾佛列克(Ben Affleck)自導自演的驚悚片「竊盜城」,講述原為運動員的主角,由於情勢所逼,不得已成為高智商犯罪分子,並在日後陷入金盆洗手或持續犯案的矛盾中,而電影主場景就是在波士頓,片中搶案地點更是紅襪的芬威球場。

雖然看起來與籃球毫無關聯,馬祖拉曾在年初表示,自己一週會反覆觀賞這部電影四次,這是他能以34歲年紀,在原總教練尤多卡(Ime Udoka)因醜聞遭禁賽後,臨危受命接下兵符,隨後幫助隊伍維持高檔戰績的主因。

雖然不確定馬祖拉是否誇大數字,但能知道的是,他很愛這部電影。在搶七大戰擊敗76人隊的賽後採訪中,他身穿一件帽T登場,上頭寫著這部電影的一句台詞,「我們要搭誰的車?(Whose car we gonna take?)」

後衛波格登(Malcolm Brogdon)也為沒看過這部作品的觀眾,解釋它與球隊的關聯,「這代表要我們信任場上一起競技的隊友,富含著寓意:『不論將要經歷什麼,我們會一同面對。』。」

Brogdon shared how it has become a mantra of sorts for the Celtics, though they haven’t watched the movie together.



“It’s definitely something we’ve talked about. It’s basically just ride or die for your guys, the guys you’re on the court with, the guys you’re competing with.” https://t.co/TJvfkCSF5i