NBA／自爆招募德羅展過程 喬治羞愧：快艇報價低得像狗X

「抱團」成為主流後,球星間互相招募,組成超級球隊已不稀奇,快艇隊球星喬治(Paul George)日前就在Podcast上,揭露試圖延攬公牛隊一哥德羅展(Demar Derozan)的過程。

2021年夏天,德羅展結束與馬刺隊的賓主關係,成為當時自由市場最大咖。由於出身加州,大學也就讀南加州大學,除了重返聖安東尼奧外,回到家鄉、加入洛杉磯其中一隻球隊,是德羅展確定披上公牛戰袍前,最可能的動向。

有鑑於地緣關係,讓喬治動起組建「三巨頭」的想法。然而,快艇薪資空間早已爆滿,可端出的待遇乏善可陳,讓身為說客的喬治都自覺丟臉,「我記得我超努力招募你,過程結束後,我覺得自己超蠢。我根本不知道能提供什麼,整個過程就像,『好,我們對德羅展有興趣,來試著得到他吧!』當我真的說出能給的數字時,明顯地,你值得更多,我當時的感覺是:『天啊,我竟然想用這麼低的價格,讓我兄弟來這,這很狗X!』。」

即便收到遠低行情的市價,德羅展並不覺得被羞辱,他如此回憶,「我從來不認為,這很不尊重我,因為那個瞬間,我心裡想的是:『兄弟,當然好!我真的能做到這件事嗎?能回到家裡跟我的狗一起玩?我們一起想辦法達成吧!』

雖然兄弟籃球並未成真,德羅展卻在芝加哥獲得更多發揮空間,於加盟首季成為年度第二隊,並連續兩年入選明星賽。

