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NBA／自爆招募德羅展過程 喬治羞愧：快艇報價低得像狗X

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展差點加入快艇，與雷納德、喬治組成三巨頭。 路透社
德羅展差點加入快艇，與雷納德、喬治組成三巨頭。 路透社

「抱團」成為主流後，球星間互相招募，組成超級球隊已不稀奇，快艇隊球星喬治（Paul George）日前就在Podcast上，揭露試圖延攬公牛隊一哥德羅展（Demar Derozan）的過程。

2021年夏天，德羅展結束與馬刺隊的賓主關係，成為當時自由市場最大咖。由於出身加州，大學也就讀南加州大學，除了重返聖安東尼奧外，回到家鄉、加入洛杉磯其中一隻球隊，是德羅展確定披上公牛戰袍前，最可能的動向。

有鑑於地緣關係，讓喬治動起組建「三巨頭」的想法。然而，快艇薪資空間早已爆滿，可端出的待遇乏善可陳，讓身為說客的喬治都自覺丟臉，「我記得我超努力招募你，過程結束後，我覺得自己超蠢。我根本不知道能提供什麼，整個過程就像，『好，我們對德羅展有興趣，來試著得到他吧！』當我真的說出能給的數字時，明顯地，你值得更多，我當時的感覺是：『天啊，我竟然想用這麼低的價格，讓我兄弟來這，這很狗Ｘ！』。」

即便收到遠低行情的市價，德羅展並不覺得被羞辱，他如此回憶，「我從來不認為，這很不尊重我，因為那個瞬間，我心裡想的是：『兄弟，當然好！我真的能做到這件事嗎？能回到家裡跟我的狗一起玩？我們一起想辦法達成吧！』

雖然兄弟籃球並未成真，德羅展卻在芝加哥獲得更多發揮空間，於加盟首季成為年度第二隊，並連續兩年入選明星賽。

快艇 公牛 德羅展 喬治

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