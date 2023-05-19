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NBA／詹皇反手大風車扣籃竟「放槍」 八村壘露出尷尬笑容
西區冠軍系列賽第2戰，湖人上半場以53：48領先金塊。湖人球星詹姆斯（LeBron James）卻在比賽中意外出糗，快攻時試圖反手大風車扣籃竟掉球，讓球迷直呼20年來第一次看見。
儘管詹姆斯已38歲，仍經常上演瘋狂灌籃秀。今天比賽第2節剩7分48秒時，湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）抄到球，八村壘（Rui Hachimura）接到球後發現跑快攻的詹姆斯，迅速將球傳到詹姆斯手中，在完全無人防守情況下，詹姆斯試圖上演反手大風車扣籃，沒想到球沒抓穩掉出界外。
金塊隨即喊出暫停，詹姆斯若無其事地回到板凳席，八村壘見到這幕露出爽朗的笑容，都被鏡頭捕捉到。
LeBron blew the dunk 😅 pic.twitter.com/bRvv3lGYGh— ESPN (@espn) 2023年5月19日
各家外媒轉發這則貼文，球迷紛紛表示驚訝，騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）也發文表示，「從未見過。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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