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NBA／八村壘替補上陣飆分搶盡鋒頭 美媒：準備賺大錢了
首戰成功防守約柯奇（Nikola Jokic）的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），今天第2戰的上半場再度有搶眼表現，替補上場7投全中，攻下17分，其中11分出現在第二節，幫助湖人在上半場結束時取得53比48的領先優勢。
Rui Hachimura at the half:— NBA (@NBA) May 19, 2023
17 PTS, 7-7 FG
Q3 next on ESPN! pic.twitter.com/flez9Fssxv
詹姆斯（LeBron James）9投4中獲得10分6助攻5籃板，不過他在這系列賽三分球失準，累積6投0中；戴維斯（Anthony Davis）則是獲得7分，里夫斯（Austin Reaves）進帳9分。
湖人雖然命中率欠佳，但金塊狀態更低迷，雖然靠著約柯奇獨拿16分8籃板5助攻，仍是無法有限發揮內外優勢；穆雷得到10分，只是13投僅3中。
八村壘持續優異發揮也引來外界關注，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）更直接點名：「八村壘在季後賽的表現將會讓他賺到很多錢。」
Rui Hachimura has made himself a lot of money during these playoffs. https://t.co/aQgTjbsyEO— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 19, 2023
八村壘將在今年休賽季成為受限制自由球員，本季年薪約為630萬美元。
《ESPN》也在IG上貼出八村壘吐舌頭的照片，並附上文字：「八村show還在展示中！」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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