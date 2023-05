NBA／八村壘替補上陣飆分搶盡鋒頭 美媒：準備賺大錢了

首戰成功防守約柯奇(Nikola Jokic)的日籍前鋒八村壘(Rui Hachimura),今天第2戰的上半場再度有搶眼表現,替補上場7投全中,攻下17分,其中11分出現在第二節,幫助湖人在上半場結束時取得53比48的領先優勢。

Rui Hachimura at the half: 17 PTS, 7-7 FG Q3 next on ESPN! pic.twitter.com/flez9Fssxv

詹姆斯(LeBron James)9投4中獲得10分6助攻5籃板,不過他在這系列賽三分球失準,累積6投0中;戴維斯(Anthony Davis)則是獲得7分,里夫斯(Austin Reaves)進帳9分。

湖人雖然命中率欠佳,但金塊狀態更低迷,雖然靠著約柯奇獨拿16分8籃板5助攻,仍是無法有限發揮內外優勢;穆雷得到10分,只是13投僅3中。

八村壘持續優異發揮也引來外界關注,《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)更直接點名:「八村壘在季後賽的表現將會讓他賺到很多錢。」

Rui Hachimura has made himself a lot of money during these playoffs. https://t.co/aQgTjbsyEO