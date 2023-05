NBA／讚巴特勒最無私巨星 羅瑞自信：熱火非一般老八

一個月前的熱火隊,於附加賽與公牛隊鏖戰至最後一刻,距離放假僅一步之遙,如今,這支球隊不但闖入東區冠軍賽,還在敵方主場取得首勝。

熱火締造的「老八傳奇」並非頭一遭,但後衛羅瑞(Kyle Lowry)認為,他們與眾不同,「我知道賭盤不看好我們,但我們不在乎,這精神貫徹了整個季後賽。球隊是第八種子,但不是典型的那種,我們會全副武裝站上球場,盡全力做好教練所準備的。」

"We're not the typical 8th seed"



Kyle Lowry on the Heat's mindset going into the rest of the series pic.twitter.com/On1wkzOFPn — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 18, 2023

季後賽化身喬丹(Michael Jordan)的巴特勒(Jimmy Butler),是熱火能過關斬將的唯一理由,對於這名球隊王牌這一個月的瘋狂表現,羅瑞賽後受訪時也不吝讚美,「這很有趣,也很驚奇,我不知道巴特勒如此打球多久了,但這就是他繳出來的表現。他能成為世界最好的球員之一,是有理由的。」

"He's one of the best players in the world for a reason."



Kyle Lowry on Jimmy Butler's Playoff run 🔊#NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/6IKoJjG6EU — NBA (@NBA) May 18, 2023

羅瑞至今17年球員生涯,曾與包括雷納德(Kawhi Leonard)在內多名巨星同隊,但他眼中,巴特勒佔有更高地位。在歐尼爾(Shaquille O'Neal)、巴克利(Charles Barkley)等名宿面前,他如此評價,「你們也看過巴特勒打球,他是我共事過最無私的球員之一。」

Kyle Lowry on Jimmy Butler :



"If you guys watch Jimmy Butler play, he's one of the most unselfish stars I've ever been around" pic.twitter.com/xfY1oeWS4u — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) May 18, 2023

雖然走到東區冠軍賽已超出預期,熱火目標不只於此,明天早上8:30,他們將繼續作客塞爾蒂克隊主場,試圖帶著2:0優勢重回邁阿密。

udn討論區