NBA／讚巴特勒最無私巨星 羅瑞自信：熱火非一般老八

一個月前的熱火隊，於附加賽與公牛隊鏖戰至最後一刻，距離放假僅一步之遙，如今，這支球隊不但闖入東區冠軍賽，還在敵方主場取得首勝。

熱火締造的「老八傳奇」並非頭一遭，但後衛羅瑞（Kyle Lowry）認為，他們與眾不同，「我知道賭盤不看好我們，但我們不在乎，這精神貫徹了整個季後賽。球隊是第八種子，但不是典型的那種，我們會全副武裝站上球場，盡全力做好教練所準備的。」

"We're not the typical 8th seed"



Kyle Lowry on the Heat's mindset going into the rest of the series pic.twitter.com/On1wkzOFPn — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 18, 2023

季後賽化身喬丹（Michael Jordan）的巴特勒（Jimmy Butler），是熱火能過關斬將的唯一理由，對於這名球隊王牌這一個月的瘋狂表現，羅瑞賽後受訪時也不吝讚美，「這很有趣，也很驚奇，我不知道巴特勒如此打球多久了，但這就是他繳出來的表現。他能成為世界最好的球員之一，是有理由的。」

"He's one of the best players in the world for a reason."



Kyle Lowry on Jimmy Butler's Playoff run 🔊#NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/6IKoJjG6EU — NBA (@NBA) May 18, 2023

羅瑞至今17年球員生涯，曾與包括雷納德（Kawhi Leonard）在內多名巨星同隊，但他眼中，巴特勒佔有更高地位。在歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）等名宿面前，他如此評價，「你們也看過巴特勒打球，他是我共事過最無私的球員之一。」

Kyle Lowry on Jimmy Butler :



"If you guys watch Jimmy Butler play, he's one of the most unselfish stars I've ever been around" pic.twitter.com/xfY1oeWS4u — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) May 18, 2023

雖然走到東區冠軍賽已超出預期，熱火目標不只於此，明天早上8：30，他們將繼續作客塞爾蒂克隊主場，試圖帶著2：0優勢重回邁阿密。

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