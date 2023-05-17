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NBA／直言聯盟充斥濫竽充數球員 德羅展批：他們根本不愛籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展認為，聯盟中有很多球員並不是因為喜歡籃球進入NBA。 路透社
德羅展認為，聯盟中有很多球員並不是因為喜歡籃球進入NBA。 路透社

對球迷來說，能踏上NBA殿堂的球員都是天選之人，不過，對德羅展（Demar Derozan）、喬治（Paul George）兩位明星而言，聯盟卻有不少濫竽充數存在。

兩個月前，詹姆斯（Lebron James）曾在推特發文寫道，「布朗尼（Bronny James）絕對比我今天在NBA直播裡看到的一些小貓好。」引起球迷討論。有些人認為，詹姆斯只是對兒子充滿自信，有人則表示，他是在向NBA球隊推銷明年投入選秀的布朗尼。

雖然鮮少人認真看待詹姆斯的言論，但德羅展在喬治的節目上，被問到相關問題時，對此看法相當贊同，「聯盟裡的確有一群可悲的XX。在聯盟待久了，你會發現這些XX根本不愛籃球比賽，他們把這當作理所當然，只想要不勞而獲，這令人相當氣餒。」

德羅展繼續抱怨此現象，「我們活在一個你要努力才有收穫的時代，卻有很多人，只因為同儕覺得他們很棒所以進來打球。但事實是，兄弟，你不厲害，所以我相當贊同詹姆斯的觀點，你會對此感到驚訝。」喬治也隨即附和這番言論，「聯盟大概有450位球員嗎？有約略75到100名球員不怎麼樣，但還是有好的球員。」

同為樂透中後半段球員，德羅展與喬治靠著自身努力，衝高天花板、成為聯盟頂尖球星，因此，由他們來敘述這件事，顯得格外有說服力。

德羅展 喬治 詹姆斯

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