NBA／直言聯盟充斥濫竽充數球員 德羅展批：他們根本不愛籃球

對球迷來說,能踏上NBA殿堂的球員都是天選之人,不過,對德羅展(Demar Derozan)、喬治(Paul George)兩位明星而言,聯盟卻有不少濫竽充數存在。

兩個月前,詹姆斯(Lebron James)曾在推特發文寫道,「布朗尼(Bronny James)絕對比我今天在NBA直播裡看到的一些小貓好。」引起球迷討論。有些人認為,詹姆斯只是對兒子充滿自信,有人則表示,他是在向NBA球隊推銷明年投入選秀的布朗尼。

雖然鮮少人認真看待詹姆斯的言論,但德羅展在喬治的節目上,被問到相關問題時,對此看法相當贊同,「聯盟裡的確有一群可悲的XX。在聯盟待久了,你會發現這些XX根本不愛籃球比賽,他們把這當作理所當然,只想要不勞而獲,這令人相當氣餒。」

德羅展繼續抱怨此現象,「我們活在一個你要努力才有收穫的時代,卻有很多人,只因為同儕覺得他們很棒所以進來打球。但事實是,兄弟,你不厲害,所以我相當贊同詹姆斯的觀點,你會對此感到驚訝。」喬治也隨即附和這番言論,「聯盟大概有450位球員嗎?有約略75到100名球員不怎麼樣,但還是有好的球員。」

同為樂透中後半段球員,德羅展與喬治靠著自身努力,衝高天花板、成為聯盟頂尖球星,因此,由他們來敘述這件事,顯得格外有說服力。

Man Bronny definitely better than some of these cats I've been watching on league pass today.

