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NBA／與太陽關係瀕臨破裂 外媒曝：內部很多人受夠艾頓了

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓與保羅很可能會在下季被交易至他隊。 法新社
艾頓與保羅很可能會在下季被交易至他隊。 法新社

即便組成「ABCD連線」成為奪冠熱門，太陽隊仍在第二輪輪系列賽遭金塊隊淘汰，不僅教頭威廉斯（Monty Williams）丟了飯碗，主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）與球隊的嫌隙也再次浮出水面。

艾頓2021年才助太陽隊打進總冠軍賽，休季期間卻因續約問題與球團交惡，即便隔年在溜馬隊開價、太陽匹配後如願獲得頂薪合約，彼此鬧僵的關係卻一去不復返。此外，艾頓這段期間還屢次與已被開除的總教練威廉斯因角色定位發生爭吵，今年季後賽更一度在關鍵時刻遭到冷凍。

有鑑於以上問題，讓不少人臆測，艾頓效力家鄉球隊的日子已開始倒數，《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）也透漏，隊內有不少人已無法忍受艾頓，「整個組織對於他的不滿、沒耐心、無奈都凌駕在威廉斯之上。很多裡頭的人都已經厭倦艾頓了，你從比賽中可以很清楚地看出來」

洛威也指出為何艾頓與球隊格格不入，「他還不夠成熟，想要變成在這個充滿持球者的球隊中、不可能成為的角色。這對艾頓來說並不容易，在球隊有布克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant）之下，整場不會得到超過十次低位持球的機會。雖然他是狀元，出生以來就是天之驕子，但現在不是了，歡迎來到現實世界。」

數字會說話，在杜蘭特加入後，兩人同場時艾頓的數據從原先的場均18.6分、10籃板下降至13、9.4籃板，這樣的球權差異，或許也讓他想離開鳳凰城的心越來越堅定。

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