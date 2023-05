NBA／籃網主場播「林來瘋」紀錄片 國外球迷怒批：在幹嘛？

即便已過去十年,「林來瘋」仍為國內外籃球迷津津樂道的時光,與林書豪同為亞裔的籃網隊老闆蔡崇信,也決定在自家主場放映《38 at the Garden》這部林來瘋紀錄片,重現經典時刻,只是這個決定並不被球迷理解。

11年前,坐在板凳末端的林書豪,在尼克隊後衛群傷兵滿營的情況下,總算迎來屬於自己的時刻。他在當年2月4日對上籃網比賽中,以替補身份上場砍下25分、5籃板、7助攻,表現絲毫不遜於敵對明星後衛威廉斯(Deron Williams)。他也在這天之後,率領尼克取得七連勝,一手締造「林來瘋」現象。

與林書豪同鄉的籃網老闆蔡崇信,近日宣布將在籃網主場巴克萊中心(Barclays Center)舉辦「林來瘋」紀錄片放映會,不過,部分國外球迷卻對此相當感冒,在推特上批評道,「在籃網主場播尼克精采時光?」、「在巴克萊中心放映一部前尼克球員的電影,裡頭很可能包括尼克肆虐籃網的內容。我這樣理解有錯嗎?」、「到底在幹嘛?」

有鑑於風波越遠越烈,蔡崇信也親上火線釋疑,「致籃網粉絲們,這部電影旨在紀念一位,明白自己登上NBA夢想的華裔。不論他在哪打球,這個故事都該被尊重、紀念。」並表示另一個原因是因為尼克主場拒絕放映,「麥迪遜花園不願播放,所以我取而代之。這個故事應該被傳述,這個打破刻板印象的故事,這個紐約的故事。」

林書豪曾在2016-2018年身披籃網戰袍,原先被視為球隊老大哥的他,最終因傷僅出賽37場,這可能也讓布魯克林球迷對他並沒有深厚感情,進而引發此次爭議。

Nets fans: this is about honoring an Asian American who realized his dream of making in the big leagues. The story should be respected and celebrated no matter where he played. https://t.co/TS2m8z56bD