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NBA／籃網主場播「林來瘋」紀錄片 國外球迷怒批：在幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
「林來瘋」正好起源自對上籃網的比賽。 歐新社
「林來瘋」正好起源自對上籃網的比賽。 歐新社

即便已過去十年，「林來瘋」仍為國內外籃球迷津津樂道的時光，與林書豪同為亞裔的籃網隊老闆蔡崇信，也決定在自家主場放映《38 at the Garden》這部林來瘋紀錄片，重現經典時刻，只是這個決定並不被球迷理解。

11年前，坐在板凳末端的林書豪，在尼克隊後衛群傷兵滿營的情況下，總算迎來屬於自己的時刻。他在當年2月4日對上籃網比賽中，以替補身份上場砍下25分、5籃板、7助攻，表現絲毫不遜於敵對明星後衛威廉斯（Deron Williams）。他也在這天之後，率領尼克取得七連勝，一手締造「林來瘋」現象。

與林書豪同鄉的籃網老闆蔡崇信，近日宣布將在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）舉辦「林來瘋」紀錄片放映會，不過，部分國外球迷卻對此相當感冒，在推特上批評道，「在籃網主場播尼克精采時光？」、「在巴克萊中心放映一部前尼克球員的電影，裡頭很可能包括尼克肆虐籃網的內容。我這樣理解有錯嗎？」、「到底在幹嘛？」

有鑑於風波越遠越烈，蔡崇信也親上火線釋疑，「致籃網粉絲們，這部電影旨在紀念一位，明白自己登上NBA夢想的華裔。不論他在哪打球，這個故事都該被尊重、紀念。」並表示另一個原因是因為尼克主場拒絕放映，「麥迪遜花園不願播放，所以我取而代之。這個故事應該被傳述，這個打破刻板印象的故事，這個紐約的故事。」

林書豪曾在2016-2018年身披籃網戰袍，原先被視為球隊老大哥的他，最終因傷僅出賽37場，這可能也讓布魯克林球迷對他並沒有深厚感情，進而引發此次爭議。

林來瘋 林書豪

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