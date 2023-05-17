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NBA／全法國都希望馬刺抽中狀元籤 溫班亞瑪解釋原因

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪有望空降聖城。 美聯社
溫班亞瑪有望空降聖城。 美聯社

馬刺本季「坦克」策略得到回報，今日樂透抽籤如願得到狀元籤後，距離選中法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只是時間問題；這位準選秀狀元在受訪時也說，「幾乎全法國都期待馬刺抽中第一順位」，一語道盡黑衫軍與法國的緊密關係。

溫班亞瑪早就被視為本屆選秀狀元，當手握第一順位的球隊出爐，幾乎等同於知道了未來東家。而在印有馬刺隊徽的卡片被高高舉起時，他顯得異常興奮，又是握拳、又是拍手、又是歡呼，對即將前往聖安東尼奧感到非常開心。

原來，溫班亞瑪反應這麼大，是因為馬刺在法國具有與眾不同的地位。在接受採訪時，他如此解釋，「因為帕克（Tony Parker）、迪奧（Boris Diaw）兩人的關係，讓法國與馬刺之間有特殊關係，我知道全國有一半的人，或者說幾乎整個國家都希望馬刺抽到狀元籤。」

事實上和聯盟他隊相比，馬刺一直以來更偏好挖掘「國外球員」，擁有完善職業體系的法國當然也不例外。最為人知的代表除了綽號「法國小跑車」的帕克，外，還有生涯晚期來到馬刺的迪奧，兩人也正好是馬刺在2014年最近一次奪冠的功臣。

或許是因為這樣的緣分，讓季初便鎖定溫班亞瑪的馬刺，最終如願以償得到這個機會；球隊也很可能複製前兩次的選秀狀元羅賓森(David Robinson)與鄧肯(Tim Duncan)接力寫下的傳奇，再次靠選秀狀元強盛一個世代。

馬刺 帕克 迪奧

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