NBA／全法國都希望馬刺抽中狀元籤 溫班亞瑪解釋原因

馬刺本季「坦克」策略得到回報,今日樂透抽籤如願得到狀元籤後,距離選中法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)只是時間問題;這位準選秀狀元在受訪時也說,「幾乎全法國都期待馬刺抽中第一順位」,一語道盡黑衫軍與法國的緊密關係。

溫班亞瑪早就被視為本屆選秀狀元,當手握第一順位的球隊出爐,幾乎等同於知道了未來東家。而在印有馬刺隊徽的卡片被高高舉起時,他顯得異常興奮,又是握拳、又是拍手、又是歡呼,對即將前往聖安東尼奧感到非常開心。

Live from Paris… #NBADraft prospect Victor Wembanyama reacts to the #NBADraftLottery presented by State Farm! pic.twitter.com/YBnNQ4hgQk

原來,溫班亞瑪反應這麼大,是因為馬刺在法國具有與眾不同的地位。在接受採訪時,他如此解釋,「因為帕克(Tony Parker)、迪奧(Boris Diaw)兩人的關係,讓法國與馬刺之間有特殊關係,我知道全國有一半的人,或者說幾乎整個國家都希望馬刺抽到狀元籤。」

"There's a special relation between France and the Spurs. ... The whole country wanted the Spurs to have the first pick."



-Victor Wembanyama



(via @NBA) pic.twitter.com/PuPdb2KfaD