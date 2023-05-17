NBA／約柯奇與AD季後賽同場破30分 近50年來第三對中鋒

NBA金塊中鋒約基奇今天季後賽西區決賽首戰對湖人隊，繳出34分、21籃板、14助攻「大三元」，並締造數項紀錄，成為史上首名多次在季後賽至少拿下30分、20籃板、10助攻球員。

28歲約基奇（Nikola Jokic）儘管挑戰年度最有價值球員（MVP）3連霸失利，但他帶領丹佛金塊通過季後賽前2輪考驗後，今天在西區決賽首戰再度證明自己，單場轟下34分、21籃板、14助攻。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）儘管賽前曾表示，除了由戴維斯（Anthony Davis）防守約基奇外，也會派出不同球員輪流協防，但顯然效果不彰。

丹佛金塊今天頂住洛杉磯湖人末節反撲，以132比126搶下首場比賽勝利，在7戰4勝制系列賽以1比0領先。

路透社報導，這也是約基奇在季後賽第12度締造大三元紀錄，為歷年來中鋒球員最多。

根據美國數據網站StatMuse統計，約基奇生涯第2度在季後賽至少拿下30分、20籃板、10助攻，更是NBA第一位能在季後賽多次繳出上述成績的球員。

湖人隊中鋒戴維斯（Anthony Davis）此役狂轟40分、10籃板、3助攻、3抄截、2組攻，依舊難以力挽狂瀾，不過，依《ESPN Stats & Info》數據顯示，戴維斯、約基奇成為過去50年來第3對在場上對位各得至少30分的先發中鋒。

在此之前，過去僅歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與歐尼爾（Shaquille O’Neal）、歐拉朱萬與羅賓森（David Robinson）辦到，且都在1995年。

Over the last 50 years, Anthony Davis and Nikola Jokic are the 3rd pair of opposing starting centers to each have 30 points in a playoff game.



They join Hakeem Olajuwon-Shaquille O'Neal and Hakeem Olajuwon-David Robinson, both in 1995. pic.twitter.com/F138t9MQBG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年5月17日

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