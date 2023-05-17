快訊

前英相特拉斯的台北訪問記：英台聯手捍衛自由民主？

星宇航空延誤出現「唯一受益者」 她哭喊：感謝讓我看清渣男

NBA／約柯奇與AD季後賽同場破30分 近50年來第三對中鋒

中央社／ 台北17日電
戴維斯、約基奇成為過去50年來第3對在場上對位各得至少30分的先發中鋒。 美聯社
戴維斯、約基奇成為過去50年來第3對在場上對位各得至少30分的先發中鋒。 美聯社

NBA金塊中鋒約基奇今天季後賽西區決賽首戰對湖人隊，繳出34分、21籃板、14助攻「大三元」，並締造數項紀錄，成為史上首名多次在季後賽至少拿下30分、20籃板、10助攻球員。

28歲約基奇（Nikola Jokic）儘管挑戰年度最有價值球員（MVP）3連霸失利，但他帶領丹佛金塊通過季後賽前2輪考驗後，今天在西區決賽首戰再度證明自己，單場轟下34分、21籃板、14助攻。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）儘管賽前曾表示，除了由戴維斯（Anthony Davis）防守約基奇外，也會派出不同球員輪流協防，但顯然效果不彰。

丹佛金塊今天頂住洛杉磯湖人末節反撲，以132比126搶下首場比賽勝利，在7戰4勝制系列賽以1比0領先。

路透社報導，這也是約基奇在季後賽第12度締造大三元紀錄，為歷年來中鋒球員最多。

根據美國數據網站StatMuse統計，約基奇生涯第2度在季後賽至少拿下30分、20籃板、10助攻，更是NBA第一位能在季後賽多次繳出上述成績的球員。

湖人隊中鋒戴維斯（Anthony Davis）此役狂轟40分、10籃板、3助攻、3抄截、2組攻，依舊難以力挽狂瀾，不過，依《ESPN Stats & Info》數據顯示，戴維斯、約基奇成為過去50年來第3對在場上對位各得至少30分的先發中鋒。

在此之前，過去僅歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與歐尼爾（Shaquille O’Neal）、歐拉朱萬與羅賓森（David Robinson）辦到，且都在1995年。

Anthony Davis Nikola Jokic

延伸閱讀

NBA／約柯奇、戴維斯鬼神數據對決 改寫聯盟、隊史紀錄

NBA／湖人AD狂飆40分無用！約柯奇超級大三元助金塊險勝

攻防極致對決！約柯奇力抗紫金雙星綠葉發揮成關鍵

PLG／戴維斯場外風波 陳建州呼籲：別未審先判

相關新聞

NBA／領軍反撲功虧一簣 詹姆斯：須帶絕望感面對第二戰

湖人今天在西區冠軍系列賽最多21分落後的情況下，一度有機會在末節逆襲，只可惜最終仍是以6分差距吞下敗仗，而全場進帳26分...

NBA／八村壘末節守住約柯奇 湖人主帥：很多招還沒展現

約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下34分21籃板14助攻，率領金塊西區冠軍賽首戰擊敗湖人。不過湖人也有收穫，他們在末節派出八村壘（Rui Hachimura）主防約柯奇，只被得到3分。

NBA／湖人守不住約柯奇？ 魔獸：只有1人能阻止他

季後賽戰況激烈，「魔獸」霍華德則在吃瓜看戲，他昨天力邀多位NBA球星來台打球後，又邀請剛被76人隊開除的名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執教。今天約柯奇（Nikola Jokic）繳出大三元，率金

NBA／隊友KCP說詹皇跳比較高 約柯奇笑喊被冒犯

金塊、湖人隊在西區決賽會師，今天首戰雙方球星都有亮眼表現，曾效力湖人的金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Cald...

NBA／約柯奇壓哨三分球太瘋狂 AD：只能看著他微笑

金塊和湖人自2020年後，再度於西區冠軍賽碰頭。約柯奇（Nikola Jokic）和戴維斯（Anthony Davis）兩大頂級長人對決沒讓球迷失望，儘管戴維斯攻下40分，但約柯奇34分21籃板14助

NBA／全法國都希望馬刺抽中狀元籤 溫班亞瑪解釋原因

馬刺本季「坦克」策略得到回報，今日樂透抽籤如願得到狀元籤後，距離選中法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只是時間問題；這位準選秀狀元在受訪時也說，「幾乎全法國都期待馬刺抽中第一順位」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦