NBA／承接馬刺雙塔狀元火炬 溫班亞瑪喊話：準備好奪冠了嗎

樂透選秀今日公布抽籤結果,擁有最高狀元籤機率的馬刺隊如願得標後,幾乎可以預見眾所注目的法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)就會是隊史第三位選秀狀元,外界也期待他能承接馬刺「狀元雙塔」火炬,再創下一個20年盛世。

"The number one pick in the 2023 NBA Draft goes to...the San Antonio Spurs." 🙌#NBADraftLottery | @Ticketmaster pic.twitter.com/HWpPi17SaK — San Antonio Spurs (@spurs) May 17, 2023

在今日之前,馬刺隊史共獲得2次選秀狀元籤,這兩次選秀讓他們建立長達20年的盛世。先是1987年選秀會,馬刺用隊史首個狀元籤選中「海軍上將」羅賓森(David Robinson),日後成為聯盟「四大中鋒」的他也帶領球隊成為西區強權,並在1995年榮獲年度MVP。不過,馬刺這段時間內距離冠軍仍差臨門一腳,直到10年後,他們又以隊史第二個狀元籤帶回鄧肯(Tim Duncan)後才有了轉變。

大學念完四年,早被視為技巧純熟的鄧肯,在1997年選秀會是狀元唯一人選,進入聯盟的他也不負眾望,在首年即以20-10的數據入選明星賽,1999年就和羅賓森一同帶回馬刺隊史首冠,這對雙塔於2003年再奪一冠。鄧肯與羅賓森最終分別留下19分、10.8籃板、3助攻與21.1分、10.6籃板、2.5助攻的生涯場均數據,成為馬刺兩個世紀的看板人物,並雙雙入選名人堂。

Gregg Popovich will coach David Robinson, Tim Duncan and Victor Wembanyama across 5 different decades. pic.twitter.com/8PtycYO8FW — StatMuse (@statmuse) May 17, 2023

如今馬刺又幸運獲得隊史第三個狀元籤,正巧今年的溫班亞瑪也如當年的鄧肯,被視為不世出的天才長人、當然的狀元不二人選,被寄望承接下個世代火炬的他,受訪時非常幸憤之餘,也自信地向粉絲喊話:「我會努力地盡快贏得冠軍戒指,所以,準備好!」

"I'm trying to win a ring ASAP, so be ready."



- Victor Wembanyama. 🗣️



pic.twitter.com/Xo71Aw4pGi — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 17, 2023

根據《衛報》報導,神抽狀元籤的馬刺老闆賀特(Peter J Holt)當下難掩興奮地說:「球隊的未來已十分光明。」總管萊特(Brian Wright)也形容,今天對球隊來說是「驚奇的一天」。

馬刺獲得建隊基石,球迷均非常興奮,網路上就盛傳總教練波波維奇(Gregg Popovich )在於球場通道興奮奔跑的迷因畫面,連官方媒體《NBA on TNT》也跟進轉發,寫下「這就是波總得知獲得狀元籤的反應」。

Pop running to draft Wemby after the Spurs landed the No. 1 pick 💨🤣 #NBADraftLottery pic.twitter.com/mNTL1juzdO — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 17, 2023

