NBA／柯瑞助攻數創里程碑 柯爾盛讚：他就是如此無私

在湯普森(Klay Thompson)火力四射的情況下,柯瑞(Stephen Curry)第2戰頻頻穿針引線,利用本身強大牽制力,不斷場上穿梭,撕裂湖人防線。

整場比賽下來,柯瑞12投7中拿下20分12助攻4籃板',這是他本季季後賽單場助攻數最多的一場,在生涯季後賽中更可以排在第3高。另一方面,柯瑞生涯助攻次數累積882次,超越韋德(Dwyane Wade)的870次,排名躍居史上第24名。

勇士團隊命中率達50.5%,命中21顆三分球,助攻數更達到38次,都壓過湖人的表現,柯瑞對於戰術體系舉足輕重的領導力再次顯現。

賽後談到柯瑞的傳球助攻,總教練柯爾(Steve Kerr)也是讚賞道:「柯瑞就是如此地無私。他今晚送出了12次助攻,為了勝利他願意做任何事情。」

Steph Curry (20 PTS, 12 AST, 7-12 FG) helps the @warriors to a big Game 2 win!



The series will shift to Los Angeles tied at 1-1 🍿



📅 Game 3: Saturday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/3xXKsj23Oe