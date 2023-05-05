NBA／柯瑞助攻數創里程碑 柯爾盛讚：他就是如此無私

在湯普森（Klay Thompson）火力四射的情況下，柯瑞（Stephen Curry）第2戰頻頻穿針引線，利用本身強大牽制力，不斷場上穿梭，撕裂湖人防線。

整場比賽下來，柯瑞12投7中拿下20分12助攻4籃板'，這是他本季季後賽單場助攻數最多的一場，在生涯季後賽中更可以排在第3高。另一方面，柯瑞生涯助攻次數累積882次，超越韋德（Dwyane Wade）的870次，排名躍居史上第24名。

勇士團隊命中率達50.5%，命中21顆三分球，助攻數更達到38次，都壓過湖人的表現，柯瑞對於戰術體系舉足輕重的領導力再次顯現。

賽後談到柯瑞的傳球助攻，總教練柯爾（Steve Kerr）也是讚賞道：「柯瑞就是如此地無私。他今晚送出了12次助攻，為了勝利他願意做任何事情。」

Steph Curry (20 PTS, 12 AST, 7-12 FG) helps the @warriors to a big Game 2 win!



The series will shift to Los Angeles tied at 1-1 🍿



📅 Game 3: Saturday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/3xXKsj23Oe — NBA (@NBA) May 5, 2023

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