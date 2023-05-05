NBA／士官長重回前線！美媒曝巴特勒G3有望復出

熱火隊能否擊敗尼克隊、延續「老八傳奇」，老大哥巴特勒（Jimmy Butler）何時回歸至關重要。而根據外媒報導，熱火球迷可以放心了，他有不小機率在第三戰就會重返球場。

在淘汰第一種子公鹿隊後，巴特勒帶著球隊作客麥迪遜花園廣場，並於首戰擊敗尼克，然而巴特勒卻在第四節扭傷右腳，雖然仍帶傷關門，卻因此錯過第二場比賽，在板凳上見證尼克扳平戰局。

熱火沒讓巴特勒打第二戰，換得多達5天休息日後，這位球隊領袖是否能在第三戰主場復出，隊友多語帶保留。在稍早練習中，勒夫（Kevin Love）如此形容巴特勒狀況，「他並沒有跛腳太嚴重，看來隨時都在接受治療。」羅瑞（Kyle Lowry）則說：「作為一個知道他競爭心多強的人，我對他很樂觀，但老實說，誰知道呢？」

雖然隊員沒有給出明確答案，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也未正面回覆，但《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）卻表示巴特勒回歸機率很高，「根據消息來源，除非傷勢復發，巴特勒在第三場比賽回來這件事很樂觀。」

雖然輸掉第二場比賽，熱火仍成功在尼克主場取下一勝，若巴特勒能及時復出、捍衛主場，球隊晉級東區冠軍賽的機率將大大增加。

Barring a setback, there’s optimism that Jimmy Butler will be able to play in Saturday’s Game 3, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/k0HaL7gkn8 — NBACentral (@TheNBACentral) May 4, 2023

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