NBA／士官長重回前線！美媒曝巴特勒G3有望復出

熱火隊能否擊敗尼克隊、延續「老八傳奇」,老大哥巴特勒(Jimmy Butler)何時回歸至關重要。而根據外媒報導,熱火球迷可以放心了,他有不小機率在第三戰就會重返球場。

在淘汰第一種子公鹿隊後,巴特勒帶著球隊作客麥迪遜花園廣場,並於首戰擊敗尼克,然而巴特勒卻在第四節扭傷右腳,雖然仍帶傷關門,卻因此錯過第二場比賽,在板凳上見證尼克扳平戰局。

熱火沒讓巴特勒打第二戰,換得多達5天休息日後,這位球隊領袖是否能在第三戰主場復出,隊友多語帶保留。在稍早練習中,勒夫(Kevin Love)如此形容巴特勒狀況,「他並沒有跛腳太嚴重,看來隨時都在接受治療。」羅瑞(Kyle Lowry)則說:「作為一個知道他競爭心多強的人,我對他很樂觀,但老實說,誰知道呢?」

雖然隊員沒有給出明確答案,總教練史波史特拉(Erik Spoelstra)也未正面回覆,但《邁阿密先驅報》記者傑克森(Barry Jackson)卻表示巴特勒回歸機率很高,「根據消息來源,除非傷勢復發,巴特勒在第三場比賽回來這件事很樂觀。」

雖然輸掉第二場比賽,熱火仍成功在尼克主場取下一勝,若巴特勒能及時復出、捍衛主場,球隊晉級東區冠軍賽的機率將大大增加。

