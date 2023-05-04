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NBA／安比德復出表現一般 塞爾蒂克第三節一波流打爆76人

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德雖在防守端表現亮眼，但隊友外線狀態不如首戰，第三節就被塞爾蒂克打爆提前進入垃圾時間。 路透社
安比德雖在防守端表現亮眼，但隊友外線狀態不如首戰，第三節就被塞爾蒂克打爆提前進入垃圾時間。 路透社

安比德（Joel Embiid）昨天獲選2022-23年賽季MVP，今天76人持續作客塞爾蒂克主場，挑戰系列賽二連勝。安比德雖在防守端表現亮眼，但隊友外線狀態不如首戰，第三節被對手一波流帶走。終場塞爾蒂克以121：87大勝76人，系列賽扳成1：1平手。

安比德上半場進攻表現一般，不過他在防守端展現影響力，狂煽5個麻辣鍋。塞爾蒂克進攻模式改成大量外線出手，收到不錯效果。反觀76人本場手感不佳，只能依靠單打及快攻有效取分，半場打完以49：57落後。

第三節76人持續打鐵，塞爾蒂克靠著後衛懷特（Derrick White）及波格登（Malcolm Brogdon）聯手飆分，單節打出35：16的攻勢，取得27分領先。末節綠衫軍持續在傷口上灑鹽，分差擴大至30分以上，雙方也提前換上板凳球員，比賽進入垃圾時間。

塞爾蒂克今天以布朗（Jaylen Brown）25分表現最佳，波格登23分6籃板，懷特和史馬特（Marcus Smart）各得15分。當家球星泰托姆（Jayson Tatum）今只上場19分鐘，留下7分7籃板的數據。

安比德全場只出手9次，拿到15分3籃板5阻攻。哈登（James Harden）14投2中，拿下12分10籃板4助攻，哈里斯（Tobias Harris）攻下16分。

Jaylen Brown Jayson Tatum Joel Embiid James Harden

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