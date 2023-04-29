NBA／轉戰公鹿不受重用 克勞德：不知道被交易來幹嘛

季前與太陽隊達成協議，在被交易前不會出賽的防守悍將克勞德（Jae Crowder）季中如願被交易至公鹿隊，沒想到轉戰東區頭號種子的他竟未獲得重用，場均上場時間大幅下滑。在公鹿慘遭熱火下剋上「老八傳奇」淘汰後，他在近日接受美媒訪問時也不禁抱怨，不懂球隊交易他的目的為何。

克勞德本季原先效力於太陽隊，過去兩年一直是球隊的重要鋒線輪替。但在上個休賽季卻與管理層爆出不合，雙方也協議在克勞德被交易前不會出賽。到了季中，他成為了杜蘭特（Kevin Durant）重磅交易案包裹的一份子，被交易到籃網後沒多久，他又隨即以5個次輪籤為代價被轉手至公鹿。確定好不容易有球打後，他也興奮地在社群上發文表示：「99號（克勞德的背號）回來了！」

來到公鹿後，以強悍防守著稱的克勞德原先被認為會受到重用，他曾有111場季後賽經驗，也兩度隨隊打過總冠軍戰，有機會成為公鹿小陣容內的重要一員。例行賽克勞德場均能貢獻6.9分、3.8籃板、1.5助攻，並以43.6%的命中率投進1.3顆三分球，表現不俗，但上場時間跟過去幾年相比卻銳減許多，僅剩下18.9分鐘，是8年來新低，到了季後賽更只剩下10.3分鐘。

「我從來沒遇過這種情形，看看我的履歷，進NBA已11年了，過去幾年來我一直都在上場、一直在打球」，近期接受《Hoops Hype》訪問時，克勞德也明顯表達不滿。「我真的很困惑，我不知道人在這裡的目的是什麼？我到底為什麼被交易過來？」

克勞德的合約在本季結束，將投入自由市場的他在此番言論後，要回歸公鹿的可能性也大幅降低。

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