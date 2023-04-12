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NBA／野生KD現身響尾蛇主場！穿台美混血卡洛爾球衣引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(中)。 法新社
杜蘭特(中)。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）昨日造訪MLB亞利桑那響尾蛇隊主場，穿著台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）的球衣，在三壘側低調看球，讓卡洛爾直言美夢成真。

杜蘭特曾說自己是國民隊球迷，他今年二月轉隊到同屬亞利桑那州的太陽隊，如今現身為同城的響尾蛇加油。響尾蛇終場以3：0擊敗釀酒人，杜蘭特也在推特表達祝賀。

卡洛爾昨天比賽未先發，直到第9局才上場接替守左外野，他賽後表示：「有人在第三局告訴我，所以我有瞄一眼，他在那裡看著我們真的很酷。」響尾蛇總教練賽後也為子弟兵開心，「看來杜蘭特已經是卡洛爾的球迷了，能看到史上最偉大的球員穿上自己的球衣，沒有比這更棒的事了」！

現年22歲的卡洛爾透露自己從小在西雅圖長大，而杜蘭特是在2007-08年賽季被西雅圖超音速隊選中，當時只有7歲的他和家人經常走去球場看KD比賽，可惜球隊後來就搬去奧克拉荷馬州。

太陽將在台灣時間17日凌晨1點對決快艇隊，響尾蛇的比賽則在上午7點45分展開。卡洛爾表示：「想穿著杜蘭特球衣去太陽主場看球，作為回報。」

Kevin Durant

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