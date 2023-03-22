NBA／解釋不收布魯克斯球衣原因 厄文：下次一定拿

灰熊昨日以112：108險勝獨行俠，賽後厄文（Kyrie Irving）將自己的球衣送給灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks），但意外的是，當布魯克斯打算回送球衣時，對方卻早已走開，厄文受訪時表示不是故意的。

本場末節厄文在布魯克斯的主防下8投0中，1分未得。他表示自己事後才發現沒拿到球衣，「下次一定會拿回來。」他也解釋，「當下在想下一件事，腦海中太多事情，才會忘記。」

布魯克斯則不在意這件事，「我是厄文的粉絲，他打出屬於自己的籃球比賽。他就像布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）一樣，使用獨特的節奏打球，我希望有一天也能投進那麼多球。」

灰熊與獨行俠例行賽不會再碰頭，兩人下次見面可能是在季後賽。灰熊目前44勝27敗，排西區第2；獨行俠36勝36敗，西區第7。

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