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NBA／沃神曝喬丹將出售黃蜂 在位期間只進過3次季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
喬丹考慮出售黃蜂隊。 法新社
喬丹考慮出售黃蜂隊。 法新社

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）NBA生涯創下無數輝煌成就，他自2010年起成為黃蜂隊老闆，不過黃蜂這些年在他的經營下，只進入過3次季後賽，今年更是處在聯盟後段班，根據消息指出，喬丹已決定出售球隊多數股權。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，喬丹正認真談判，將球隊多數股份出售給黃蜂股東普拉特金（Gabe Plotkin）及老鷹隊股東施納爾（Rick Schnall）所組成的財團。

消息人士指出，不會馬上定案，但如果達成協議，普拉特金及施納爾將成為共同經營者，喬丹則保留少數股權。

喬丹2010年以2.75億美元收購球隊，成為聯盟唯一的黑人老闆。不過自從他成為老闆後，球隊只進過3次季後賽，且都止步首輪。根據《富比士》預估，黃蜂目前市值為17億美元，只比灰狼、灰熊、鵜鶘隊還高。

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