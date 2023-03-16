NBA／勇士老將伊古達拉動刀 球員名單第15人未定案
勇士隊今天宣布，老將伊古達拉（Andre Iguodala）將接受手術，治療左手腕骨折，目前還無法確定回歸時間。
伊古達拉去年休賽季和勇士簽下1年底薪合約，本季先是左臀傷勢缺席前39場，傷癒復出後只打3場，又因右臀傷勢缺席21場，直到本月初才復出，沒想到只打5場比賽，再傳出傷情，本季總共出賽8場，場均2.1分2.1籃板2.4助攻，影響力已大不如前。
勇士15人球員名單還有1個空缺，隨例行賽即將進入尾聲，必須盡快做出決定。雙向合約球員蘭姆（Anthony Lamb）和傑若米（Ty Jerome）被視為可能人選，對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）仍語帶保留：「我們將看事情如何發展，是否將最後一個名額給他們其中一人，或是出現其他狀況。」
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