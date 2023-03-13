光復高中HBL全勝封王二連霸 高虹安宣布辦英雄宴

光復高中昨晚以64比54擊敗南山高中奪下111學年度HBL冠軍，締造跨季24連勝、完成隊史二連霸，新竹市長高虹安也到台北小巨蛋替光復加油打氣，她說，市府將規畫辦英雄宴，也希望民眾一同為光復慶賀。

昨晚是HBL最終冠軍戰，光復高中與南山高中再度交鋒，比賽上半場雙方分數一路緊咬，光復高中靠中鋒鄭名斈強攻禁區與謝銘駿裡外連線，中場以34比29暫居領先；下半場靠著謝銘駿、王威翔連續三分彈接管戰局，拉開11分超前，終場以64比54完成衛冕二連霸業。

高虹安表示，光復高中連續三年闖入四強賽事，去年更拿下隊史、市史首冠，成為新竹市民心目中的小英雄，今年以衛冕軍之姿順利挺進冠軍賽，並如願拿下二連霸，訓練過程相當艱辛，也是整個球隊辛苦累積的美好成果，市府規畫舉辦英雄宴犒勞光復高中，並展開後續宣傳活動，，細節還在擬定中，希望邀市民一同見證共享榮耀時刻。

「防守就是最好的攻擊！」教練陳定杰表示，球隊一直以來能夠連戰連勝，靠著的就是平日苦練出來的防守，球員們都能夠完全執行區域聯防的防守策略，壓低對手的得分，才是整場比賽獲勝的最重要關鍵。面對來年，光復將持續訓練，繼續攀向更高的高峰，將以三連霸為目標。

隊長鄭名斈在比賽前一直鼓勵隊友，他說，光復籃猿只差最後一勝了，大家一定要頂住小巨蛋的壓力。有著「場上指揮官」之稱的後衛王威翔，也在比賽中不斷地提醒隊友們，「我們要放膽的出手，敢出手，你就是對手最大的威脅。」

教育處指出，高虹安上任後重視體育扎根工作，竹市在籃球項目的訓練站上有9間國小、6間國中及5間高中，訓練站廣布足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。另外，今年初市府亦增聘一名計畫型籃球專長教練安排在培英國中，以協助該校籃球隊訓練，讓新竹市的國小籃球好手，能繼續在竹市發展。 光復高中昨晚以64比54擊敗南山高中奪下111學年度HBL冠軍，締造跨季24連勝、完成隊史二連霸。圖/新竹市政府提供

udn討論區