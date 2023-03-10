NBA／狠酸格林消費自己 布魯克斯：他應該向我道謝

近來因為場外口水紛爭不斷鬧上媒體版面的灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）與勇士格林（Draymond Green）在今天交鋒，最終灰熊以21分差距賞給勇士3連敗，並終止自身的3連敗，這也讓布魯克斯賽後嘴上不饒人的砲轟格林，甚至直言自己本來就是比格林更優秀的球員。

布魯克斯與格林進來不斷隔空交火，先是布魯克斯多次批評格林「話很多」，讓格林在日前的個人節目上回擊布魯克斯就是個小丑，並認為灰熊無法爭奪冠軍就是因為還在依靠布魯克斯這樣的球員，讓兩人今天的對決未演先轟動。

而今天布魯克斯也確實在比賽中不斷為勇士球員製造高強度的身體碰撞，最終他也繳出14分、6助攻、4籃板的數據，幫助灰熊以21分差距終止連敗，至於格林雖然也有16分、7助攻、5籃板、3抄截演出，但在主控柯瑞（Stephen Curry）復出後，勇士卻苦吞3連敗。

而這一勝不僅讓近期主控莫蘭特（Ja Morant）因持槍事件缺陣的灰熊士氣大振，也給了布魯克斯反擊格林的機會，賽後受訪時他說：「我認為你們應該把麥克風給格林，讓他繼續談論我，這樣我就會有更好的表現。我本來就是比他更優秀的球員，是他不斷消費我的名字來吸引粉絲，他應該向我道謝。」

不過格林也強調，不希望外界把這場比賽看成是一場世仇對抗，「競爭是由你贏過、我也贏過形成的，很明顯我們已經贏過4次（總冠軍），而他們的冠軍數還是0，所以我不認為這是一場世仇對決。」

布魯克斯(右)和格林在場上言語衝突。 路透社

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