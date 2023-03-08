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NBA／這兩人又內訌？波爾無視要球格林爆氣擺爛不打了

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 路透
格林。 路透

勇士隊今天客場又輸球，比賽中格林（Draymond Green）疑似不滿波爾（Jordan Poole）沒把球傳給他而生氣，格林竟沮喪到直接掉頭走人，隊友隨後馬上發生失誤，這一幕也在網路上引起球迷熱議。

上半場比賽不到1分鐘時，勇士由波爾持球，格林跑到罰球線附近要球，不過波爾卻直接傳給旁邊的湯普森（Klay Thompson），沒想到格林一氣之下竟直接轉身擺爛，讓把球傳給他的湯普森發生失誤。

這畫面也在推特上瘋傳，網友不禁想起去年發生的格林痛毆波爾事件，格林事後坦言兩人好關係已回不去。如今兩人在球場上發生內鬨，有球迷表示，「波爾確實讓勇士進攻失控」、「很少看見格林在場上那麼沮喪」，但也有人認為，「波爾傳這球很可能發生失誤，不懂格林生氣的點」。

Draymond Green Jordan Poole

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