NBA／看好羅素合體詹皇和戴維斯 柯爾：他無球能力很好
勇士昨天作客湖人主場，主帥柯爾（Steve Kerr）談到湖人新陣容時盛讚羅素（D'Angelo Russell），認為他很適合與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）打球。
柯爾在2019-20年賽季曾短暫執教羅素33場，他盛讚這位昔日子弟兵的身手，認為他能融入湖人，「他真的會非常適合，因為他可以投籃，也可以傳球。他能在無球的情況幫助球隊。詹姆斯會掌握球權，而羅素可以成為定點射手或執行擋拆戰術，他已經證明這角色很適合他，而且打得很好。」
遺憾的是羅素在昨天比賽中因不慎踩到對手的腳，導致右腳扭傷退場。根據消息指出，羅素X光結果呈陰性，但可能缺席下一場比賽，預計施羅德（Dennis Schroder）將重返先發。
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