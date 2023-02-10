NBA／公牛成唯二沒交易球隊 巴克利酸：只缺喬丹

NBA本季交易大限已過，交易市場相當熱鬧，最後13小時出現16筆交易。開季至今只有公牛隊及騎士隊沒有完成任何交易。由於戰績不上不下，毫無作為的公牛被媒體視為交易大限最大輸家，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也怒批公牛高層。

公牛本季戰績不佳，拉文（Zach LaVine）又曾與隊友發生爭執，儘管公牛記者強森（K.C. Johnson）先前指出拉文與德羅展（DeMar DeRozan）之間沒有矛盾，但兩人的交易流言仍甚囂塵上，一度傳出球隊沒有非賣品。

不過公牛最終在交易截止日不當賣家也不補強，引來巴克利批評，「公牛真的讓人覺得尷尬，我完全不懂他們在做什麼，他們該重建球隊。」巴克利還開酸，「我知道公牛現在缺什麼，喬丹（Michael Jordan）。」

公牛今天又以105：116不敵籃網隊，目前戰績26勝29敗東區第9。