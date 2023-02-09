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NBA／和杜蘭特互換東家 布里斯吉驚呆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

籃網隊和太陽隊在交易大限截止前完成重磅交易，籃網送出當家球星杜蘭特（Kevin Durant）與華倫(TJ Warren)，太陽則是送出前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）與克勞德（Jae Crower）和四枚首輪選秀籤，還有2028互換選秀權，消息一出連交易「主角」之一的布里吉斯都不敢置信，大喊不想離開。

2018年在太陽展開職業生涯的布里吉斯，本季有場均17.2分、4.3籃板和3.6助攻，成為交易籌碼，他馬上在推特大喊「我的天啊」，還附上代表大笑的「lol」，之後更將2020年太陽隊官方推特自己的照片置頂，直接寫下註解「我永遠不想離開」。

籃網2020到21年球季陣容匯集厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特和「大鬍子」哈登（James Harden），被認為有冠軍相，但不到3年人事已非，哈登早已轉戰76人隊，球團先前再將高喊「賣我」的厄文送去獨行俠，今天再和太陽達成交易，進入全新重整時期。

布里吉斯籃網隊友包括丁威迪（Spencer Dinwiddie）、近3戰都飆分超過40分的小將湯瑪斯（Cam Thomas）以及克萊克斯頓（Nic Claxton），4人被看好成為籃網新主幹。

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