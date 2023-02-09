NBA／傳快艇將分手沃爾 虛位以待迎衛少？

隨著NBA本季交易截止日迫在眉睫，各球隊也開始積極地重整隊伍陣容。其中，根據消息指出，快艇隊與沃爾(John Wall)的合作關係將走到盡頭。

過去曾五度入選明星賽的沃爾近年來不僅因傷勢侵襲而出場數銳減，2021至2022賽季更因不願配合火箭球團賦予他的角色而在板凳上全程度過一整季。儘管如此，沃爾於本休賽季加入快艇隊後仍被期望可以填補球隊亟需的控球後衛戰力。

不過，沃爾於本賽季場均僅上場22.2分鐘，繳出的11.4分、2.7籃板、5.2助攻場均數據皆為生涯新低，明顯不符球隊預期。因此，根據記者史坦(Marc Stein)指出，快艇隊將尋求交易沃爾的機會，若未成功交易則將買斷其合約。

由於稍早曾傳出快艇有意爭取被爵士隊買斷的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)加盟，因此快艇隊也可能將同屬後衛的「衛少」視為沃爾離隊的代替人選。