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NBA／神巧合！詹姆斯生涯6大紀錄夜皆輸球
湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），以3萬8390分成為NBA歷史得分王，不過湖人最終仍輸給雷霆隊。巧合的是，近年只要詹姆斯破紀錄的比賽，球隊都會輸球。
根據《Silver Screen and Roll》作家賈西亞（Edwin García）統計，詹姆斯自從2018年轉戰湖人後，紀錄夜總是輸球。2019年3月7日總得分超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），輸給金塊隊；2020年1月26日總得分超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），不敵76人隊。
2022年2月13日，詹姆斯成為例行賽加季後賽總得分王，輸給勇士隊；2022年3月14日成為「3萬分、1萬籃板、1萬助攻」史上第一人時，慘敗太陽隊30分。
2022年3月19日，當詹姆斯例行賽得分超越「郵差」馬龍（Karl Malone），升至歷史第2時，慘遭巫師隊大逆轉；昨天加冕歷史得分王，卻又敗給雷霆。
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