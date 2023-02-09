NBA／衛少不用搬家？傳爵士將買斷合約、快艇有興趣

NBA今天發生重磅交易，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在湖人、爵士、灰狼三方交易中被送往爵士。不過根據消息指出，爵士預計買斷衛斯特布魯克的合約，而同樣所屬洛杉磯的快艇隊有興趣得到他。

快艇這幾年一直缺乏合格的先發控衛，原本的先發控衛傑克森（Reggie Jackson）本季表現不佳，休賽季簽下的沃爾（John Wall）也不如預期，所以先前也出現快艇有意暴龍控衛范弗利特（Fred VanVleet）的交易流言。

儘管衛斯特布魯克被許多球迷質疑成績不如身價，但如今出現底薪就能得到他的機會，可能將掀起一波搶人大戰，目前傳出公牛隊也對他有興趣。若快艇順利得到他，將再度掀起「同城內戰」熱潮，雙方在美國時間4月6日還有一次交手機會。