NBA／重磅交易！傳衛少到爵士、羅素回湖人、康利去灰狼

本季NBA交易截止日定在台灣時間2月10日凌晨4點，湖人、灰狼及爵士今天也達成三方交易，湖人將送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換回2015年用榜眼籤選中的羅素（D'Angelo Russell）。

根據《The Athletic》查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將衛斯特布魯克、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）及2027年首輪選秀籤（1至4順位保護）送往爵士，康利（Mike Conley）去灰狼，羅素回鍋湖人，另外爵士還會將畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）送往湖人以匹配薪資。

灰狼除了拿到康利外，還將從爵士獲得亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）及三支二輪選秀籤。