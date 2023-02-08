NBA／獨行俠得厄文後火力無虞 願交易伍德、小哈達威補防守

獨行俠隊日前透過交易得到明星後衛厄文（Kyrie Irving），不過補強的步伐尚未停歇，根據消息指出，當家中鋒伍德（Christian Wood）和射手小哈達威（Tim Hardaway Jr.），成為補強陣容的交易籌碼。

ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，獨行俠想縮減薪資壓力，「自上賽季以來，獨行俠一直渴望交易掉小哈達威，他的合約還有2年3400萬美元。」

麥克馬洪也指出提升防守是球隊首要任務，「總管哈里森（Nico Harrison）希望提升獨行俠聯盟第24名的防守，而且由於芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）離開，球隊防守比之前更弱。」

儘管伍德先前表態想留隊，但合約將到期，可能不在球隊未來藍圖。伍德本季場均能拿到18.1分、8.4籃板，不過獨行俠在引進厄文後，進攻火力無虞，防守能力不出色的他恐被獨行俠放上交易談判桌。