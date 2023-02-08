NBA／生涯20年仍不見老態 詹姆斯年花150萬美元保養身體

詹姆斯今天在洛杉磯湖人主場順利打破賈霸的紀錄，坐上NBA總得分王寶座，儘管湖人最終輸球，但邁入第20年生涯的詹姆斯，不但生活自律，每年更花費超過150萬美元在身體保養上。

對於夜生活豐富的NBA球員來說，美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）似乎是「異類」，從他加入NBA以來，沒發生過任何的花邊新聞，甚至泡夜店、鬧事等消息。每年花費超過150萬美元（大約新台幣4500萬元）在自己的身體保養上。

詹姆斯在接受美國媒體Lakersoutsider採訪時提到，自己非常注重睡眠。詹姆斯說：「我每天都會盡量睡到12小時，通常我都會在晚上12時前睡覺，隔天8時起床，吃完早餐後，再試著睡4小時。」

除了生活自律，詹姆斯自從2005年還在騎士時期就認識了現在的體能訓練師曼西亞斯（Mike Mancias），他替詹姆斯制訂了全方位的訓練計畫，還包括飲食。

曼西亞斯說：「詹姆斯的運動能力、智商和意志力是他最大的天賦，但我們也意識到，所有的訓練都源自於核心，你不可能在獨木舟上發射飛彈，如果核心不夠強壯，那麼你的雙腿就得承受很大壓力，並且導致受傷。」

曼西亞斯透露，詹姆斯除了核心訓練之外，也很喜歡在游泳池裡頭訓練，而且他還格外喜歡一種名為Versa Climber的專業攀登機練習，這些都是幫助詹姆斯遠離重大傷病的主因。

詹姆斯的費用，很多也花在使用高科技的身體恢復器材上，包括高壓氧艙、液態氮、低溫冷凍療法、脈衝腿按摩器材等。

在飲食控制上，詹姆斯也有過人的毅力，他的主要肉類來源都是雞肉和火雞肉，他很少吃紅肉，絕對不吃豬肉，並且會在賽前、賽後補充碳水化合物，但詹姆斯嚴格戒糖，因為會延緩他每場比賽的恢復時間，詹姆斯的成功絕非偶然。