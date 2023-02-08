快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

NBA／生涯20年仍不見老態 詹姆斯年花150萬美元保養身體

中央社／ 台北8日電
詹姆斯成為NBA史上得分王。 美聯社
詹姆斯成為NBA史上得分王。 美聯社

詹姆斯今天在洛杉磯湖人主場順利打破賈霸的紀錄，坐上NBA總得分王寶座，儘管湖人最終輸球，但邁入第20年生涯的詹姆斯，不但生活自律，每年更花費超過150萬美元在身體保養上。

對於夜生活豐富的NBA球員來說，美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）似乎是「異類」，從他加入NBA以來，沒發生過任何的花邊新聞，甚至泡夜店、鬧事等消息。每年花費超過150萬美元（大約新台幣4500萬元）在自己的身體保養上。

詹姆斯在接受美國媒體Lakersoutsider採訪時提到，自己非常注重睡眠。詹姆斯說：「我每天都會盡量睡到12小時，通常我都會在晚上12時前睡覺，隔天8時起床，吃完早餐後，再試著睡4小時。」

除了生活自律，詹姆斯自從2005年還在騎士時期就認識了現在的體能訓練師曼西亞斯（Mike Mancias），他替詹姆斯制訂了全方位的訓練計畫，還包括飲食。

曼西亞斯說：「詹姆斯的運動能力、智商和意志力是他最大的天賦，但我們也意識到，所有的訓練都源自於核心，你不可能在獨木舟上發射飛彈，如果核心不夠強壯，那麼你的雙腿就得承受很大壓力，並且導致受傷。」

曼西亞斯透露，詹姆斯除了核心訓練之外，也很喜歡在游泳池裡頭訓練，而且他還格外喜歡一種名為Versa Climber的專業攀登機練習，這些都是幫助詹姆斯遠離重大傷病的主因。

詹姆斯的費用，很多也花在使用高科技的身體恢復器材上，包括高壓氧艙、液態氮、低溫冷凍療法、脈衝腿按摩器材等。

在飲食控制上，詹姆斯也有過人的毅力，他的主要肉類來源都是雞肉和火雞肉，他很少吃紅肉，絕對不吃豬肉，並且會在賽前、賽後補充碳水化合物，但詹姆斯嚴格戒糖，因為會延緩他每場比賽的恢復時間，詹姆斯的成功絕非偶然。

LeBron James

延伸閱讀

「幹，謝謝所有人！」 詹姆斯無愧史上最佳籃球員

NBA／Google搜尋「詹皇」有彩蛋！魔術強森稱未來無人可破

NBA／詹姆斯登基歷史得分王 再拚寫4萬分障礙「活傳奇」

NBA／詹皇加冕歷史得分王 回顧生涯重要得分里程碑

相關新聞

NBA／Google「詹皇」有彩蛋！魔術強森稱未來無人可破

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）今天登上歷史得分王寶座，眾NBA球星皆第一時間獻上祝福，此外Google也向詹姆斯致敬，只要搜尋「LeBron」相關字眼，甚至是中文的「詹姆斯」、「詹皇

NBA／詹姆斯超越賈霸紀錄 兩代少年天才的跨世紀銜接

美國時間1984年4月5日，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在拉斯維加斯湖人對戰爵士的比賽中，以一記招牌「天勾」正式超越張伯倫（Wilt Chamberlain），躍升NBA史上得分王。

NBA／名為「詹皇」的偉大高牆 生涯十大最難打破紀錄

18歲踏進聯盟至今已經38歲，詹姆斯（LeBron James）從當年屢刷各種最年輕紀錄一路到現在頻頻上演不老傳奇，持續創造前無古人恐怕也後無來者的輝煌成就。 沒有人像他一樣，能在如此長時間且高

NBA／詹皇加冕歷史得分王 回顧生涯重要得分里程碑

打從高中就名滿全美的詹姆斯（LeBron James），挾著超級高中棄學生頭銜，以狀元救世主之姿踏進NBA賽場，迅速就展現無與倫比的傲人天賦。 歷經20個賽季，詹姆斯宛如鐵人般不斷襲捲聯盟所有歷

NBA／詹姆斯成歷史得分王 與喬丹最偉大球員之爭又浮上檯面

就在詹姆斯成為NBA歷史得分王之後，詹姆斯和喬丹的「最偉大球員」之爭又再度浮上檯面，得分技能滿點的喬丹，和得分、助攻、籃...

NBA／賈霸盤據得分王38年退位 招牌天勾幾乎絕跡

NBA傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）憑「天勾」打天下，盤據NBA生涯得分榜首位38年，今天退居第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦