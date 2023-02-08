NBA／詹姆斯成歷史得分王 與喬丹最偉大球員之爭又浮上檯面

就在詹姆斯成為NBA歷史得分王之後，詹姆斯和喬丹的「最偉大球員」之爭又再度浮上檯面，得分技能滿點的喬丹，和得分、助攻、籃板樣樣行的詹姆斯，都各有死忠擁護者。

現年59歲的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），在NBA的15個賽季，一共出賽1072場例行賽，生涯平均30.1分，拿過10次得分王，並分別在1991到1993年、1996到1998年兩度率領芝加哥公牛完成3連霸壯舉。

從進入NBA開始，喬丹就以驚人的爆發力和彈性征服球迷，尤其他在明星賽從罰球線起跳灌籃的動作，更成為他球鞋品牌的註冊商標，而喬丹和柏德（LarryBird）、魔術強森（Magic Johnson）組成的「夢幻一隊」，在1992年巴塞隆納奧運橫掃千軍，更是將NBA推向全球化的代表。

反觀詹姆斯在過去19年的NBA生涯中，僅2008年拿過一次得分王，平均27.3分也略遜喬丹，但他壯碩的身體素質，和過人的傳球視野，讓詹姆斯輕鬆成為NBA首個達成「3萬分、1萬籃板、1萬助攻」的好手，也突顯了他全能身手。

生涯拿過4次總冠軍的詹姆斯，儘管已經38歲，但被球迷戲稱「坦克切入」的打法，但現在聯盟中依舊無解。

已退休的達拉斯獨行俠球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）就說：「如果詹姆斯成為NBA歷史得分王，在史上最偉大球員上，我就沒道理再支持喬丹。」

前湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（ShaquilleO'Neal），則是在推特上公布了心中「最偉大球員」金字塔圖，排名第1的就是喬丹，而詹姆斯僅排在第3。

ESPN球評羅斯（Jalen Rose）則說：「喬丹2度3連霸，詹姆斯沒有；喬丹拿過最佳防守球員，詹姆斯沒有；喬丹拿過10次得分王，詹姆斯只有1次，我想沒什麼好比的。」

喬丹的最佳副手皮朋（Scottie Pippen）給出了意外的答案：「喬丹不傳球、不抓籃板，甚至不守對方最好的球員，他只想所有人幫他做好一切，這就是為什麼我認為詹姆斯最偉大，因為他做的一切體現了比賽真正的本質。」

至於向來毒舌的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）對於最偉大球員之爭，倒是難得公正的說：「他們2個是完全不同類型的球員，拿來比較實在沒什麼意義。」