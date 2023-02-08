NBA／籃網再發動交易！將二年級小將愛德華送至國王

籃網隊交易大限前動作頻頻，繼先前送走厄文（Kyrie Irving）後再度發動交易，將陣中二年級生愛德華（Kessler Edwards）送至國王隊，不過根據規定，該交易必須待愛德華本人同意。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，籃網將在這筆交易後省下800萬美元（薪資+奢侈稅金），另外還能多出一名球員空間，不過需要愛德華本人同意後才能達成交易，因為交易後可能使他喪失鳥權（不受薪資限制下與原球隊完成續約）。

愛德華在2021年選秀大會被籃網以第44順位選中，是一名203公分的側翼球員。去年受重用獲得48場出賽機會；本季卻只獲得11場出賽機會，且大多是垃圾時間，若順利加盟國王或許能得到較多出賽機會。