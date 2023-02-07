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NBA／爆砍47分緊追詹姆斯紀錄 籃網湯瑪斯：是個殊榮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
21歲的二年級後衛湯瑪斯（Cam Thomas）繼日前攻下44分後，今天面對快艇隊再猛轟47分。 法新社
21歲的二年級後衛湯瑪斯（Cam Thomas）繼日前攻下44分後，今天面對快艇隊再猛轟47分。 法新社

儘管剛把明星後衛厄文（Kyrie Irving）交易出去，丁威迪（Spencer Dinwiddie）又來不及出賽，但籃網隊似乎已在近兩場比賽找到後場接班人選，年僅21歲的二年級後衛湯瑪斯（Cam Thomas）繼日前攻下44分後，今天面對快艇隊再猛轟47分，成為詹姆斯（LeBron James）後最年輕「背靠背」砍下40分以上的球員，對於與詹姆斯齊名，他也直言相當榮幸。

湯瑪斯日前猛轟44分改寫個人生涯得分紀錄，沒想到這個紀錄才維持一場比賽，就在今天與快艇之戰再度刷新，他以單場出手29次命中15球，其中包括三分球11投7中，罰球11投10中，拿下47分、4籃板、3助攻。

湯瑪斯也以21歲又116天，成為自詹姆斯的21歲又47天後，史上第二年輕背靠背砍下40分以上的球員；對於能夠與即將登上NBA歷史得分王寶座的詹姆斯齊名，湯瑪斯也說：「我的名字能夠與詹姆斯一起出現，這真是殊榮。」

此外，湯瑪斯也成為繼詹姆斯、艾佛森（Allen Iverson）和唐西奇（Luka Doncic）後，史上第4位21歲以下卻連續兩戰攻下至少44分的球員，談到今天的火燙手感，他說：「今天從開賽就手感火燙，不確定這會不會是另外一場40分的賽事，但我知道肯定又會是傑出的比賽，這歸功於大家對我做出的決定充滿信任。」

談到球隊送走厄文後，將迎接丁威迪與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的加入，湯瑪斯也透露很早就認識芬尼史密斯，認為他會為球隊注入防守能量，也可以打小陣容，「我熱愛打球並做好準備，就是不斷學習，畢竟我才21歲，不斷得到學習的機會。」

Kyrie Irving Spencer Dinwiddie LeBron James

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