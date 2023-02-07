NBA／攻守全面碾壓拓荒者 公鹿作客勇奪8連勝
雙雙榮獲上週東西區最佳球員的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard），在今天比賽中正面交鋒，不過兩人得分均低於上週平均數據。公鹿挾著第三節攻守全面碾壓對手的強勁氣勢，一口氣取得多達26分領先優勢，也讓比賽早早分出勝負；終場，公鹿在客場以127比108輕取對手，順利搶下8連勝。
公鹿最近11場比賽贏得10勝，不過由於綠衫軍今天也輕鬆擊敗活塞，雙方之間仍維持1場勝差。公鹿團隊命中率達到54%，命中16記三分球，籃板球數量更取得將近一倍的優勢，贏得毫無僥倖。
在球隊大幅領先情況下，安戴托昆波僅上場23分鐘，14投9中拿到24分13籃板8助攻；洛培茲（Brook Lopez）得到全隊最高27分，外加9籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）20分8助攻4籃板，米道頓（Khris Middleton）13分5助攻3籃板。
里拉德獲得28分5助攻4籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）21分5助攻；哈特（Josh Hart）14分8籃板，葛蘭特（Jerami Grant）13分。
3 Bucks scored 20+ as they got the W in Portland 💪— NBA (@NBA) February 7, 2023
Giannis: 24 PTS, 13 REB, 8 AST
Brook: 27 PTS, 9 REB
Jrue: 20 PTS, 4 REB, 8 AST pic.twitter.com/PJF6QKbFrR
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