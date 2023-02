NBA／攻守全面碾壓拓荒者 公鹿作客勇奪8連勝

雙雙榮獲上週東西區最佳球員的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和里拉德(Damian Lillard),在今天比賽中正面交鋒,不過兩人得分均低於上週平均數據。公鹿挾著第三節攻守全面碾壓對手的強勁氣勢,一口氣取得多達26分領先優勢,也讓比賽早早分出勝負;終場,公鹿在客場以127比108輕取對手,順利搶下8連勝。

公鹿最近11場比賽贏得10勝,不過由於綠衫軍今天也輕鬆擊敗活塞,雙方之間仍維持1場勝差。公鹿團隊命中率達到54%,命中16記三分球,籃板球數量更取得將近一倍的優勢,贏得毫無僥倖。

在球隊大幅領先情況下,安戴托昆波僅上場23分鐘,14投9中拿到24分13籃板8助攻;洛培茲(Brook Lopez)得到全隊最高27分,外加9籃板,哈勒戴(Jrue Holiday)20分8助攻4籃板,米道頓(Khris Middleton)13分5助攻3籃板。

里拉德獲得28分5助攻4籃板,西蒙斯(Anfernee Simons)21分5助攻;哈特(Josh Hart)14分8籃板,葛蘭特(Jerami Grant)13分。

