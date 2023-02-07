NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

獨行俠與籃網隊交易案今天正式通過，為了迎接這位8屆全明星後衛的到來，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯，厄文的加入也讓獨行俠票價不斷上漲，首場主場出賽對戰灰狼隊之戰的平均票價已經翻漲超過2倍。

聯盟今天通過籃網與獨行俠的交易案後，厄文也被拍下搭機抵達達拉斯的畫面，根據當地媒體報導，正是搭乘球隊老闆庫班的私人飛機，並且還派專人到機場接機，展現對於厄文加盟的高度重視。

厄文明天將加入獨行俠訓練，最快9日出戰快艇隊的比賽就能上場，首次在達斯拉主場出賽必須等到14日與灰狼之戰；根據國外媒體報導，厄文主場首秀已經引發球迷的搶票潮，且平均票價已經從他加盟前的116美元翻漲到359美元，本季剩餘主場票價也上漲近4成。

厄文首秀將碰上昔日教練泰隆魯（Tyronn Lue）領軍的快艇，對於厄文生涯首度轉戰西區，且未來還將與本季打出MVP級身手的唐西奇（Luka Doncic）合作，泰隆魯說：「厄文和唐西奇在過去就是能帶給我們沈重打擊的球員，現在他們一隊了，這對於很多西區球隊來說是艱鉅的挑戰。」