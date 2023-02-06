NBA／看衰厄文加盟效應 ESPN交易評比獨行俠僅有D

隨著唐西奇（Luka Doncic）打出MVP等級的賽季表現，獨行俠期盼著能夠找到一名可以分擔他進攻重任、同時也能進一步升級球隊戰力的得分好手；就在厄文（Kyrie Irving）拋出「賣我」震撼彈後，獨行俠找到了黑暗中的曙光。

獨行俠最終提出用丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），一個2029年無保護首輪選秀權、2027年、2029年的二輪選秀權來，成功換取到這名進攻威力驚人卻屢現爭議的天才得分高手。

目前獨行俠以28勝26敗排名西區第6，然而他們和後面的灰狼並無勝差，同時僅領先勇士、鵜鶘0.5場勝差，領先第10名的爵士1場勝差，稍有不慎就會從季後賽保障名額瞬間跌落深淵。

如今厄文的到來，給了獨行俠一個未知的可能性，他與唐西奇（Luka Doncic）分別獲選明星賽先發，厄文是聯盟第四節場均得分最多的球員，唐西奇則是首節場均得分全聯盟第一，兩人搭配會產生何種火花，確實引人關注。

獨行俠和籃網完成交易後，兩隊豪華稅也出現明顯消長。籃網從破億的豪華稅大幅降到8010萬美元，獨行俠則從3170萬美元提升到6050萬美元。

而在《ESPN》的交易評比中，籃網獲得「B+」，獨行俠僅有「D」的評價。對於獨行俠的質疑在於，厄文卓越的單打能力可以減輕唐西奇的進攻負荷，但可以想見的是，原本已經大幅衰退的球隊防守效率，可能還會更糟糕。

另一方面，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）和知名記者史坦（Marc Stein）的報導，面對合約最後一年的厄文，其續約談判將會暫時中止，直到休賽季才會重新啟動。獨行俠顯然有意願繼續留下厄文，但會是提供2年合約還是4年合約，現階段還是未知數。如果雙方無法在續約上達成共識，厄文很可能就只是過客半季的「打工仔」。

《ESPN》指出，達拉斯目前確實有需要為了奪勝而採取冒險的方式，只是考量厄文過往的爭議麻煩，將球隊今年賽季成敗整個押注在他的身上，確實令人充滿疑問。