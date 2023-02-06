NBA／湖人網羅厄文失敗 詹皇發文疑吐心聲
今（6）日籃網與獨行俠進行重磅交易，用球星厄文（Kyrie Irving）換來兩名球員和選秀權，原本呼聲極高的湖人在這場搶人大戰中落敗，當家老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在推特發文，儘管沒有明言，卻被外界影射似乎在回應這場交易的結果。
在交易達成消息傳出不久後，詹皇在推特上意味深長的發文「或許是我」，被推測是否是回應湖人最後未能成功網羅厄文。
詹姆斯和厄文曾在騎士共事三年，2015-16賽季一起拿下了總冠軍。這次在厄文高喊「賣我」後，湖人因為戰績不理想，加上厄文相當有興趣轉戰，呼聲極高。
不過最終籃網較滿意獨行俠的條件，因此粉碎了詹姆斯和厄文再聚。這筆交易籃網送走厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠換來丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），一個2029年無保護首輪選秀權、2027年、2029年的二輪選秀權。
Maybe It’s Me— LeBron James (@KingJames) 2023年2月6日
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