NBA／76人崩盤慘遭尼克逆轉 安比德：領先20分不算什麼

日前面對魔術一度在領先21分的情況下慘遭逆轉,76人顯然沒有記取教訓,在今天作客紐約的比賽中,76人又是在一開始掌握21分領先的優勢下,後面比賽節節敗退,第四節被對手殺出15比2的高潮,最終以97比108落敗。

「這從來就不是件容易的事情,」安比德(Joel Embiid)談到再次被對手逆轉,「在NBA比賽中領先20分並不算什麼,任何球隊都有能力追回來。這就是尼克今晚所做的。」

據統計,瑞佛斯(Doc Rivers)執掌76人之後已經出現3次在比賽中領先超過20分卻慘遭逆轉的情況,其中2次都發生在這個賽季。

藍道(Julius Randle)獲得24分9籃板7助攻,布朗森(Jalen Brunson)則有21分7助攻5籃板進帳;尼克替補球員發揮出色,特別是老將佛尼爾(Evan Fournier),他在第四節獨拿9分,聯手麥克布萊德(Miles McBride)、托平(Obi Toppin)一共轟進6記三分球,3人合拿20分,直接壓過76人全隊分數,成了比賽勝負的關鍵之一。

佛尼爾得到17分,麥克布萊德14分,哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)抓下14個籃板。

76人整個第四節投籃命中率低到僅有18.8%,全隊只命中3球,其餘皆靠罰球取分,將原先的領先狀態全都拱手讓人。

「我認為我們替補陣容上場後表現陷入掙扎,這已經是第2次發生了,同樣的狀況也出現在奧蘭多。」瑞佛斯說。76人此戰替補球員一共只得到16分,還不如佛尼爾一人。

安比德雖然16投僅6中,但靠著19罰18中的優勢,仍拿到31分14籃板3助攻,哈登(James Harden)12分12助攻8籃板;哈里斯(Tobias Harris)14分10籃板,梅爾頓(De'Anthony Melton)14分,馬克西(Tyrese Maxey)12分。

上季季中籃網將哈登交易到費城,時隔一年,球隊又在今天迅速處理了厄文(Kyrie Irving)的交易案,和獨行俠達成協議,當初聲勢浩大的三巨頭合體,如今已是昨日黃花,令人唏噓。

在這場比賽中,哈登不免也被問到對於厄文交易的看法,然而他並沒有太多表示,只淡淡地說:「不過就是發生了一次交易。」

