NBA／獨行俠即戰力打動籃網 傳蔡崇信不想送厄文去湖人

在厄文（Kyrie Irving）拋出申請交易之後，原本呼聲極高的湖人最終還是不敵獨行俠，詹姆斯也無緣和前搭檔再次攜手。根據報導指出，相較於湖人所能提供的籌碼，籃網顯然更喜歡獨行俠的報價。

具體的交易內容為：籃網送走厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠手上獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、一個2029年無保護首輪選秀權，一個2027年二輪選秀權和一個2029年的二輪選秀權。

除了選秀權的因素外，控衛丁威迪的回歸和芬尼史密斯的側翼能力，滿足了籃網想要的即戰力素材，也是雙方能夠迅速達成協議的關鍵。

相較之下，就紐約媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）的說法，湖人是向籃網報價衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和首輪選秀權，這樣的條件顯然無法打動對方。

另一方面，《洛杉磯時報》記者沃克（Dan Woike）認為湖人追求厄文失敗的原因除了籌碼不夠誘人外，湖人在今夏對於自由市場的合約要求更高，可能無法滿足厄文希望4年頂薪合約的期盼，球隊傾向提供2年合約，這和詹姆斯（LeBron James）的到期合約期限相同。

而知名記者史坦（Marc Stein）則是透露，雖然詹姆斯（LeBron James）和厄文看起來情投意合，湖人也積極尋求交易的可能性，但籃網老闆蔡崇信並不想把厄文送到湖人，讓兩人重新合作。