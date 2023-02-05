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NBA／勇士先發不再打小球 柯爾：我們有最好大個組合

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林(右)將重新和魯尼搭檔先發禁區，波爾持續板凳出發。 美聯社
格林(右)將重新和魯尼搭檔先發禁區，波爾持續板凳出發。 美聯社

在今天勇士隊對獨行俠隊的比賽中，總教練柯爾（Steve Kerr）重新把魯尼（Kevon Looney）和格林（Draymond Green）同時拉上先發擔綱禁區搭檔，搭配維金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry），這也是勇士上季奪冠的先發組合。賽後柯爾在接受採訪時透露，接下來球隊將不會嘗試啟用小球先發陣容，而是要以這套更大的陣容去因應挑戰。

「我們將回歸大個陣容。結論就是我們最好的先發組合就是大個陣容，我們知道這個五人組合是聯盟數一數二的先發陣型。」柯爾說。

在對手沒有唐西奇（Luka Doncic）的情況下，勇士雖然在比賽中順利掌握領先優勢，第三節也一度拉開23分差，但卻沒有辦法如願讓主力提前退場休息，過往「虎頭蛇尾」的狀況再次出現，獨行俠的反撲也迫使勇士只能戰到最後一刻。

「我對贏得比賽感到高興，但對於後段的收尾過程卻非常失望。」柯爾說。

對於柯瑞第三節因左膝傷退場的利空消息，柯爾表示他將會在明天接受核磁共振檢查，屆時才能知道傷勢的真正狀況。「任何時候只要有球員需要進行核磁共振檢查，肯定都會引發憂慮。我們只能等待結果出來。」

有醫學專家認為柯瑞有可能是遭遇到膝蓋內側副韌帶扭傷（MCL），倘若是一級扭傷可能需要休息1到2週，二級扭傷需要4到6週，若是三級，就得休養長達3個月時間。

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