NBA／老鷹墨瑞曾想永遠留在馬刺 透露波波維奇促成交易理由

隨著交易截止日逼近，許多球員都身陷交易流言中。去年休賽季被馬刺隊交易至老鷹隊的墨瑞（Dejounte Murray），近日受訪時透露曾與馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）開誠布公，一同分析交易的利弊，也促成後續他前往老鷹的交易。

墨瑞2016年選秀會被馬刺以第29順位選中，經過球隊多年的養成，上季繳出場均21.1分、9.2助攻、8.3籃板及2.0抄截的成績，順利入選明星賽，也被視為球隊少主。然而墨瑞即將邁入顛峰期，馬刺卻進入重建期，雙方的路線不同，因此出現不少交易流言，甚至有雙方撕破臉的傳聞。

不過墨瑞透露，由於當時交易流言頻繁，波波維奇邀請他進行2小時的會議，雙方在會中暢談一切並達成共識，馬刺會將他送往季後賽球隊，最終馬刺也和老鷹達成交易。

「我不想離開，我想整個職業生涯都在那裡，我愛聖安東尼奧（馬刺）」墨瑞說。

墨瑞透露波波維奇問他，「你想在更大的舞台打球嗎？你是想留下來，還是離開？」墨瑞補充說，「他問完後給我意見，不希望我浪費天賦和時間，卻進不了季後賽。」