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NBA／厄文「賣我」撼動交易市場 傳湖人衛少又成籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人衛斯特布魯克(中)、籃網厄文(右)。 美聯社
湖人衛斯特布魯克(中)、籃網厄文(右)。 美聯社

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）今日發布「賣我」宣言，消息震驚全聯盟，傳出湖人、獨行俠、太陽及快艇隊都有興趣得到他。其中湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）更爆料，湖人為了得厄文，再度將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）放上交易談判桌。

布哈指出，湖人願意出衛斯特布魯克和兩個首輪籤（2027、2029年受保護），從籃網得到厄文和射手哈里斯（Joe Harris）。其中一個枚首輪權可能被送至第三方球隊，幫助籃網補強戰力。

布哈進一步分析，由於厄文本季表現出色，兩個首輪籤是必要的籌碼，籃網可能會要求湖人加碼送出里夫斯（Austin Reaves）或克里斯提（Max Christie），不過湖人不打算放棄這兩名年輕球員。

《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）稍早也指出，由於戴維斯（Anthony Davis）復出加上八村壘（Rui Hachimura）的到來，讓湖人看見希望，開始和各隊進行衛斯特布魯克的交易談判，以獲得射手補強陣容，其中已經和爵士隊進行過討論。

Kyrie Irving Russell Westbrook

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