NBA／魔術與灰狼爆發全武行 總計5人遭驅逐

魔術隊去年12月底才與活塞隊爆發衝突，9人遭到禁賽，沒想到今日作客灰狼隊的比賽中，又在對手主場爆發全武行，雙方總計5人遭驅逐出場。

事件發生在第三節比賽時間剩1分32秒時，魔術球員班霸（Mo Bamba）與灰狼球員小瑞佛斯（Austin Rivers）突然互相揮拳，鏡頭沒拍攝到事發原因。灰狼球員及魔術球員第一時間皆衝上前，有人繼續打架，有人則負責勸架，共5人遭驅逐出場。

揮拳的小瑞佛斯是被趕出場的5人之一。 美國聯合通訊社

遭驅逐的球員包括魔術球員班霸、薩格斯（Jalen Suggs）；灰狼球員小瑞佛斯、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、普林斯（Taurean Prince）。

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年2月4日