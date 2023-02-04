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NBA／魔術與灰狼爆發全武行 總計5人遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術與灰狼之戰爆發嚴重衝突，共5人被趕出場。 美聯社
魔術與灰狼之戰爆發嚴重衝突，共5人被趕出場。 美聯社

魔術隊去年12月底才與活塞隊爆發衝突，9人遭到禁賽，沒想到今日作客灰狼隊的比賽中，又在對手主場爆發全武行，雙方總計5人遭驅逐出場。

事件發生在第三節比賽時間剩1分32秒時，魔術球員班霸（Mo Bamba）與灰狼球員小瑞佛斯（Austin Rivers）突然互相揮拳，鏡頭沒拍攝到事發原因。灰狼球員及魔術球員第一時間皆衝上前，有人繼續打架，有人則負責勸架，共5人遭驅逐出場。

揮拳的小瑞佛斯是被趕出場的5人之一。 美國聯合通訊社
揮拳的小瑞佛斯是被趕出場的5人之一。 美國聯合通訊社

遭驅逐的球員包括魔術球員班霸、薩格斯（Jalen Suggs）；灰狼球員小瑞佛斯、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、普林斯（Taurean Prince）。

魔術與灰狼又爆發衝突，小瑞佛斯與魔術球員揮拳互毆。 截圖自影片
魔術與灰狼又爆發衝突，小瑞佛斯與魔術球員揮拳互毆。 截圖自影片

魔術 灰狼

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