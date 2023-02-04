NBA／布魯克斯打下體禁賽1場 挨打的米契爾也罰60萬

灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）在昨天與騎士隊之戰，因為在第三節時對騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）襲擊下體引爆兩隊間的衝突與輿論撻罰，今天NBA也宣布將對布魯克斯處以禁賽一場，而上前理論遭到驅逐出場的米契爾也將挨罰2萬美元（約台幣60萬元）。

布魯克斯在昨天與騎士之戰第三節，在一次上籃遭到封阻倒地後，卻在起身前刻意出手襲擊站在一旁的騎士後衛米契爾下體，引發米契爾的不滿先是拿球砸向布魯克斯，隨後更是上前理論並出手推人，兩人也都遭到驅逐出場。

事後米契爾也在記者會上公開指責布魯克斯是一名球風骯髒的球員，在聯盟中已是眾所皆知，希望聯盟能夠對於他有進一步的懲處，以避免相同的狀況再度發生。

而今天聯盟也對於布魯克斯處以禁賽一場的處分，並將在灰熊下一場於主場對戰暴龍隊的比賽中執行，至於米契爾則是面臨2萬美元的罰款。