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NBA／厄文稱「賣我」和錢無關 KD震驚、詹姆斯發文暗示

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文喊「賣我」引發震撼。 美聯社
厄文喊「賣我」引發震撼。 美聯社

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）高喊「賣我」引發全聯盟震撼，隊友杜蘭特（Kevin Durant）對於厄文的行為也感到震驚，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）則發布一則耐人尋味的推文。

根據ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，厄文嚇到籃網內部很多人，包括當家球星杜蘭特。

原先外界預測厄文與籃網續約價碼談不攏，才出此策。不過知名記者海恩斯（Chris Haynes）透露，「籃網先前有提出續約報價，但前提是要贏得總冠軍，不過厄文陣營認為這件事和錢無關，就算籃網端出頂薪合約，厄文也不想簽。」

根據稍早的消息，湖人、獨行俠隊及太陽隊都對厄文有興趣，不過ESPN指出，獨行俠等隊都不願提出太好的交易報價。詹姆斯則發布一則推文，只有眼睛和皇冠兩個表情符號，許多球迷認為這是暗示湖人能發動交易，與厄文這位老戰友再續前緣。

Kyrie Irving Kevin Durant LeBron James

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