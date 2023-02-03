快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

NBA／暴龍清倉大拍賣！只有巴恩斯是非賣品、阿努諾比最夯

聯合新聞網／ 綜合報導
阿努諾比為交易市場上搶手貨。 法新社
阿努諾比為交易市場上搶手貨。 法新社

暴龍隊本季表現不如預期，戰績23勝30敗排名東區第12。不過他們陣中仍有不少優質戰力，吸引其他隊的目光。《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）更爆料，暴龍除了二年級生巴恩斯（Scottie Barnes）外，其他球員都可能被交易。

李溫柏格指出，暴龍將在交易截止日前採取行動，後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）最有可能被交易，因為兩人可能在休賽季成為自由球員，為了不繳納奢侈稅，暴龍恐無法留住他。

李溫柏格也透露，暴龍一直渴望透過交易換回一名中鋒，去年甚至曾差點和太陽隊達成交易，換回艾頓（Deandre Ayton）。

根據先前報導指出，太陽等4隊都對阿努諾比（OG Anunoby）感興趣，本周二暴龍作客太陽的比賽，鏡頭也捕捉到太陽總管瓊斯（James Jones）與暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）在場邊談論的畫面，耐人尋味。

相關新聞

NBA／安戴托昆波爆砍54分主宰戰局 率公鹿驚奇逆轉快艇

公鹿隊今日在主場迎戰快艇隊，公鹿整場一路落後，不過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻單槍匹馬狂砍54分，其中20分出現在第四節，率領整場落後的公鹿在比賽最後關頭反超

NBA／本季17場大三元全都贏球 約柯奇攜手穆雷飆退勇士

西區戰績龍頭金塊隊今天在主場迎戰衛冕軍勇士隊，在約柯奇（Nikola Jokic）攻下22分、16助攻、14籃板本季第1...

NBA／明星賽地主不缺席 馬卡南：看到喬治入選時很緊張

即將在本月中於爵士隊主場舉行的2023年NBA全明星賽，確定今年地主球員將不會缺席，在今天公布的全明星賽替補名單中，本賽...

NBA／哈登社群抱怨落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋

2022-23年賽季NBA全明星賽替補球員名單今日正式公布，76人隊球星哈登意外落選，引發軒然大波，哈登在個人社群表達不滿，安比德也在推特發文為其抱屈。 名單公布後，哈登發布IG限時動態，黑底白

NBA／遭灰熊布魯克斯襲擊下體 米契爾：他就是這種人

騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell）今天在與灰熊隊之戰，於第三節時遭到灰熊布魯克斯（Dillon Bro...

NBA／攜手戴維斯逆轉溜馬 詹姆斯登歷史得分王倒數63分

儘管一度因為左腳踝痠痛在今天與溜馬隊之戰出賽成疑，不過距離NBA歷史得分王寶座僅差89分的湖人隊詹姆斯（LeBron J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。