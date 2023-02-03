NBA／暴龍清倉大拍賣！只有巴恩斯是非賣品、阿努諾比最夯
暴龍隊本季表現不如預期，戰績23勝30敗排名東區第12。不過他們陣中仍有不少優質戰力，吸引其他隊的目光。《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）更爆料，暴龍除了二年級生巴恩斯（Scottie Barnes）外，其他球員都可能被交易。
李溫柏格指出，暴龍將在交易截止日前採取行動，後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）最有可能被交易，因為兩人可能在休賽季成為自由球員，為了不繳納奢侈稅，暴龍恐無法留住他。
李溫柏格也透露，暴龍一直渴望透過交易換回一名中鋒，去年甚至曾差點和太陽隊達成交易，換回艾頓（Deandre Ayton）。
根據先前報導指出，太陽等4隊都對阿努諾比（OG Anunoby）感興趣，本周二暴龍作客太陽的比賽，鏡頭也捕捉到太陽總管瓊斯（James Jones）與暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）在場邊談論的畫面，耐人尋味。
Suns and Raptors respective presidents of basketball operations James Jones and Masai Ujiri walk down the tunnel together before their teams square off. pic.twitter.com/5amnUS9Dqz— Arizona Sports (@AZSports) 2023年1月31日
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